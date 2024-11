Torna in campo la Seria A. Si parte con Napoli-Roma e Milan-Juve

ROMA – Archiviata la pausa delle nazionali, riparte la serie A con il Napoli alla ricerca di un successo per allungare la vetta della classifica e le altre grandi pronte a inseguire. A scendere in campo già questo fine settimana sarà l’Inter – a quota 25 punti – che andrà a far visita all’Hellas Verona in lotta per la sopravvivenza a soli tre punti dalla zona retrocessione.

Il tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi, potrebbe ritrovare dal fischio d’inizio il capitano, Lautaro Martinez, anche se per la decisione finale si deve attendere la giornata di domani. Le indicazioni dall’ultimo allenamento sono comunque positive e la tentazione del tecnico di schierare il Toro – reduce da un’ottima prestazione con l’Argentina – potrebbe prendere il sopravvento sulla cautela.

L’anticipo di questa tredicesima giornata regala anche il derby d’Italia tra Milan e Juventus. Per il big match di San Siro i rossoneri sono favoriti ma la differenza la faranno i dettagli soprattutto nella fase difensiva che potrebbe risultare decisiva per la vittoria finale.

In casa bianconera, il tecnico Thiago Motta ha confermato l’assenza di Vlahovic che “non ci sarà contro il Milan”. L’attaccante serbo resterà, dunque, ai box questa settimana, ma potrebbe già tornare in campo in vista della sfida europea con l’Aston Villa.

Domenica è il giorno di Napoli-Roma. La sfida sul campo rinnova quella in panchina tra i due allenatori, giunti all’undicesimo confronto a distanza. Il tecnico dei partenopei, Antonio Conte proverà a battere Claudio Ranieri ritornato per la terza volta sulla panchina giallorossa. Gli azzurri guidano la classifica con una vetta cortissima e sono i favoriti. A dividere gli uomini di Conte dal gruppo delle inseguitrici c’è un solo punto di distanza. Ma il Napoli ha chiuso le ultime due gare prima della sosta a secco di vittorie senza riuscire a mantenere la porta inviolata.

Diverso l’umore in casa Roma. I giallorossi hanno vinto solo 3 delle ultime dodici partite di questo campionato, collezionando cinque sconfitte che pesano sulla classifica. A complicare ulteriormente la situazione c’è l’incognita sulle condizioni fisiche di Dybala. Infatti, con la joya in campo, la percentuale di successi della squadra è sempre stata in saldo positivo portando a casa 1,7 punti in media.