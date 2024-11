Trump, c’è l’accordo col Messico: stop ai migranti

WASHINGTON – Mentre si avvicina l’inizio del suo mandato, Donald Trump ha chiamato la presidente del Messico Claudia Sheinbaum Pardo. Il tema di discussione è stata la gestione dell’immigrazione. Sheinbaum si è detta d’accordo nel bloccare la migrazione dal Messico agli Stati Uniti. Subito dopo la chiamata Trump ha scritto su Truth: “Il Messico fermerà chi vuole entrare nel nostro confine con effetto immediato. Questo contribuirà notevolmente a fermare l’invasione illegale degli Usa. Grazie”.

La presidente del Messico Claudia Sheinbaum Pardo | Foto Ansa

Il neoeletto presidente ha anche annunciato la nomina dell’inviato speciale per Russia-Ucraina. Sarà Keith Kellogg, ex Consigliere per la sicurezza nazionale del vicepresidente degli Stati Uniti. “Insieme renderemo il mondo di nuovo sicuro”, ha detto Trump.