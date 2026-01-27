KIEV – Washington ha fatto sapere a Kiev che le garanzie di sicurezza per la pace Usa sono subordinate alla cessione del Donbass a Mosca. Lo scrive in esclusiva il Financial Times. Per il giornale, l’amministrazione Trump avrebbe anche lasciato intendere che permetterebbe all’Ucraina più armamenti per rafforzare il suo esercito in tempo di pace. Funzionari di Kiev ed europei hanno descritto la posizione statunitense come un tentativo di indurre l’Ucraina a fare concessioni territoriali che la Russia ha sempre chiesto. Dal canto suo, Washington smentisce quanto riportato dal Financial Times.

Pioggia di droni su Odessa, feriti bambini

In ogni caso, gli accordi sembrano sempre più distanti, anche a causa della continua pioggia di missili sulla popolazione civile. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato l’ennesimo “brutale attacco con droni su Odessa, che ha preso di mira principalmente le infrastrutture energetiche e le strutture civili”. Tra le decine di feriti ci sarebbero anche dei bambini. “Ogni attacco russo di questo tipo”, ha commentato il presidente, “mina la diplomazia ancora in corso e compromette gli sforzi dei partner”, il cui prossimo incontro è previsto probabilmente per il prossimo primo febbraio.

L’Ue dice stop al gas russo

Sul tavolo della diplomazia peserà lo stop dall’Unione europea all’import di gas russo. I 27 dell’Ue hanno adottato definitivamente il regolamento, che imporrà lo stop graduale alle importazioni di gas e gnl dalla Russia. La stretta prevede un divieto totale da fine 2026 per il gas naturale liquefatto e dall’autunno 2027 per il gas da gasdotto. L’intesa con l’Eurocamera è stata sostenuta da tutti i Paesi membri meno Ungheria e Slovacchia. Astenuta la Bulgaria.

Zakharova: “L’Europa ha rinunciato alla libertà”

Dura la risposta del Cremlino. “Per ora”, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova in una intervista con il canale tv Zvezda ripresa dalla Tass, “è difficile prevedere con precisione se si tratta di felici vassalli o di infelici schiavi, il tempo lo dimostrerà. Ma in ogni caso hanno rinunciato alla libertà”.