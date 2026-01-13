KIEV – Le forze russe hanno lanciato 300 droni e oltre 20 missili in Ucraina. “Nella notte del 13 gennaio il nemico ha attaccato con 18 missili balistici Iskander-M e missili antiaerei guidati S-300, oltre a sette missili Iskander-K”, recita una nota. Tramite il suo canale Telegram, il governatore regionale della regione di Kharkiv, Oleg Synegubov, ha riferito che nella notte un attacco russo sulla città dell’Ucraina nordorientale ha ucciso quattro persone e ne ha ferite altre sei. Secondo quanto spiegato dal sindaco Igor Terekhov, un drone ha colpito una struttura medica pediatrica, causando un incendio.

Il 70% di Kiev è senza elettricità

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato l’attacco sottolineando che “purtroppo si è verificata un’ampia distruzione di infrastrutture residenziali e civili”. Secondo quanto riferito dal presidente ucraino “le regioni di Dnipro, Zhytomyr, Zaporizhzhia, Kiev, Odessa, Sumy, Kharkiv e Donetsk sono state attaccate” e che “senza alcuno scopo militare, la Russia ha lanciato missili contro un terminal postale a Korotych, nella regione di Kharkiv, uccidendo quattro persone”. Zelensky ha spiegato che “la situazione nella regione di Kiev non è facile: diverse centinaia di migliaia di famiglie sono attualmente senza elettricità”. Infatti, circa il 70% della capitale è senza elettricità in seguito ai bombardamenti russi di questa notte. Secondo quanto ha riferito Vitaliy Zaichenko, ceo di Ukrenergo, al giornale ucraino Kyiv Independent, “i russi stanno cercando di isolare la città e di costringere la gente a trasferirsi fuori Kiev”.

La condanna degli Usa alla Russia

Intanto gli Usa hanno condannato l’uso da parte di Mosca del missile balistico Oreshnik a capacità nucleare. L’impiego, avvenuto la scorsa settimana, del missile a medio raggio “costituisce un’ulteriore escalation pericolosa e inspiegabile di questa guerra, proprio mentre gli Stati Uniti stanno lavorando con urgenza insieme a Kiev, ad altri partner e a Mosca per porre fine al conflitto attraverso una soluzione negoziata”, ha dichiarato al Consiglio di Sicurezza la vice ambasciatrice Usa all’Onu, Tammy Bruce.

La risposta Ucraina

L’esercito ucraino ha dichiarato che alcuni droni di produzione nazionale hanno colpito uno stabilimento di produzione di droni a Taganrog, in Russia. Secondo lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, lo stabilimento Atlant Aero si occupa della progettazione, produzione e collaudo dei droni Molniya e dei componenti per i veicoli aerei senza pilota Orion. Lo Stato Maggiore ha riferito che sul posto sono state segnalate esplosioni e un incendio, con danni confermati agli edifici di produzione.