Ucraina, quasi 2 milioni di soldati uccisi o feriti: più della metà sono russi

di Enza Savarese28 Gennaio 2026
russia

Militari ucraini coinvolti nel conflitto | Foto Ansa

KIEV – Quasi due milioni (1,8) di soldati uccisi, feriti o dispersi nella guerra, sia russi che ucraini. Lo dice uno studio indipendente del Center for Strategic and International Studies. Il calcolo prevede che i due milioni di vittime si raggiungeranno entro la primavera del 2026. Un dato che pesa sulla scenario bellico in Europa orientale, soprattutto per la Russia. 

Secondo lo studio, infatti, è Mosca ad aver perso più soldati in questi anni: 1,2 milioni contro i 600 mila persi da Kiev. Numeri alti se si considera che la Russia ha più truppe schierate sul campo rispetto al nemico. “Nessuna grande potenza ha subito un numero di perdite o morti come la Russia ,anche lontanamente simile, dalla Seconda guerra mondiale”, dichiarano gli autori della ricerca. Una perdita che si accosta all’avanzamento, seppur lento, dei soldati di Putin in Ucraina, soprattutto nella regione del Donetsk.

Se si analizza il dato totale poi, solo nel 2025 i soldati caduti sono 35 mila al mese. Numeri che sono stati verificati dall’incrocio delle stime pubblicate dal governo americano e quello britannico. 

Eppure le cifre non sembrano spaventare il fronte, dove gli attacchi non si arrestano. Gli ultimi, da parte della Russia, hanno colpito la città di Bilogorodska, vicino Kiev, causando due morti e quattro feriti.

