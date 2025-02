Ucraina, Zelensky: “Pronto al dialogo con garanzie di Usa e Ue”.

KIEV – “Se avessi la consapevolezza che l’America e l’Europa non ci abbandoneranno, ci sosterranno e forniranno garanzie di sicurezza, sarei pronto a qualsiasi tipo di dialogo”. Queste le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che tradiscono una non troppo velata incertezza, alla tv britannica Itv.

La telefonata tra il tycoon e lo zar

Le dichiarazioni arrivano poche ore dopo che il presidente americano Donald Trump ha rilasciato un’intervista al New York Post dove afferma di aver parlato con il suo omologo russo Vladimir Putin al telefono. Il fine della chiacchierata sarebbe stato quello di portare a termine le ostilità in Ucraina. Il Cremlino non ha né confermato né smentito la notizia della chiamata. Vanno però sottolineate le parole arrivate nei giorni scorsi dal capo della commissione della Duma per gli Affari internazionali Leonid Slutsky. Secondo il quale i contatti tra Mosca e Washington erano “in uno stadio avanzato”.

“Nessun vincitore se il conflitto verrà congelato”

“Un conflitto congelato – ha affermato Zelensky – porterà a più aggressioni ancora e ancora. Chi vincerà i premi e passerà alla storia come vincitore? Nessuno. Sarà una sconfitta assoluta per tutti, sia per noi, come è importante, sia per Trump”, ha aggiunto il leader ucraino.

Reuters online, inoltre riporta le parole di Zelensky secondo cui Trump “non ha bisogno solo di porre fine alla guerra, ma di agire in modo che Putin non abbia più alcuna possibilità di muoverci guerra. Questa è la cosa principale e tutti dovrebbero riconoscerlo. Sarebbe una vittoria”.

Alla conferenza sulla sicurezza a Monaco un piano per la pace

“Speriamo che Monaco possa essere un’occasione utile – e ne abbiamo i segnali – per promuovere la pace in Ucraina. Zelensky parteciperà e pensiamo che ci saranno colloqui a margine del summit”. Queste le parole di Christoph Heusgen, presidente del convegno sulla sicurezza di Monaco, a Berlino, in una conferenza stampa riguardo il summit in programma dal 14 al 16 febbraio.