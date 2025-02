KIEV – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si dice pronto ad uno scambio di territori, dopo le parole di Trump in un’intervista a Fox News in cui ha parlato della possibilità che il Paese “diventi russo”. L’ipotesi è cedere le zone occupate dall’Ucraina nella regione russa di Kursk invasa sei mesi fa dall’esercito ucraino, in cambio di un’area sotto occupazione di Mosca. Una possibilità però respinta, al momento, dal presidente russo Vladimir Putin che ha rifiutato lo scambio definendolo “impossibile”, secondo quanto riportato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “La Russia non ha mai discusso e non discuterà mai di scambiare il suo territorio” ha precisato il capo del Cremlino.

L’inviato speciale Witkoff a Mosca per la liberazione di Fogel

Gli Stati Uniti intanto hanno ottenuto il rilascio di Marc Fogel, tra i pochi soldati americani ancora in prigione in Russia dopo lo scambio di prigionieri dello scorso agosto. Fogel era stato condannato a 14 anni di prigione nel 2021 per possesso di marijuana. Una mediazione gestita dall’inviato speciale americano Steve Witkoff, dirigente immobiliare miliardario di New York e caro amico del presidente Trump, ha segretamente negoziato l’accordo con una visita di persona a Mosca. Il tycoon, soddisfatto dei risultati della trattativa, si è detto sicuro che questo possa essere l’inizio di un rapporto di distensione e collaborazione con la Russia di Putin. Uno scambio di prigionieri che si estende anche a Mosca. Il Cremlino ha fatto sapere che un cittadino russo attualmente in carcere negli Stati Uniti sarà rilasciato nei prossimi giorni.

Il raid missilistico russo su Kiev

La Russia continua ad attaccare l’Ucraina. Nella notte del 12 febbraio un importante attacco aereo con droni e missili ha colpito la regione di Kiev e la Capitale. Il bilancio è di un morto e almeno quattro feriti, tra cui un bambino, ha fatto sapere il sindaco di Kiev. Una prova, secondo il presidente Zelensky, che “Putin non si sta preparando per la pace, continua a uccidere ucraini e distruggere città”. Ha inoltre ribadito che “solo misure forti e pressioni sulla Russia possono fermare questo terrore”.