Nella foto l'attore Stefano Accorsi e Michaela Ramazzotti in una scena del film / Foto ufficio stampa Sky

in onda su Sky Original

MILANO- Debutta nella settimana degli innamorati e precisamente il 16 febbraio la nuova serie Sky Original “Un amore” ideata da Stefano Accorsi e Enrico Audenino. E proprio l’amore è il filo conduttore dei 6 episodi della serie che vede come protagonisti Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti che interpretano Alessandro e Anna, le due parti di una storia che resiste al tempo e alla distanza.

“Un amore” racconta, un legame indissolubile tra presente e passato, nato per caso durante un viaggio Interrail in Spagna alla fine deli anni ’90. Un rapporto fatto solo di lettere, scambiate per una vita intera, di cui nessuno sa nulla. A vent’anni dal loro primo incontro e ormai adulti, si ritrovano a Bologna. Il loro sentimento, mai esauritosi nel tempo, si dovrà scontrare con le interferenze di una realtà più complessa di quella che avevano creato solo attraverso le parole.

La serie prodotta da Sky Studios e Cattleya, è diretta da Francesco Lagie scritta da Enrico Audenino, Giordana Mari, Teresa Gelli, Francesco Lagi e Stefano Accorsi.