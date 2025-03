ROMA – Una corsa allo scudetto per la Serie A del tutto inaspettata. Mai cinque squadre erano state così vicine dopo 27 partite giocate. Esiste un solo precedente nell’epoca dei tre punti per vittoria, ovvero dal campionato degli anni 1994/1995, che si avvicina a questa situazione e risale alla stagione 1996/1997, quando il campionato era a 18 e non a 20 squadre. Ad allargare la lotta scudetto è stata la giornata del big match Napoli-Inter, seconda contro prima. Con 11 giornate al termine del campionato, anche Juventus e Lazio sono tornate a ridosso delle prime posizioni.

Juventus e Lazio inseguono

Dopo il pareggio dell’Atalanta contro il Venezia, Juve e Lazio hanno accorciato il divario e ora si trovano a 6 e 8 punti dall’Inter. Frenando in casa contro il Venezia, la squadra di Gasperini ha rimandato l’appuntamento con la prima vittoria in casa in Serie A nel 2025.

Il pareggio tra Conte e Inzaghi ha lasciato invece invariate le distanze tra loro, con i nerazzurri ancora avanti di un punto. La vittoria dei bianconeri contro il Verona segna un rialzo dopo la doppia clamorosa eliminazione in Champions e in Coppa Italia. Lo scontro diretto a Torino potrebbe finire per accorciare ulteriormente la classifica.

La classifica aggiornata

Sono cinque le squadre in otto punti dopo 27 match giocati e a 11 partite dalla fine del campionato. La classifica aggiornata vede infatti 58 punti (60 gol fatti, 25 gol subiti) per l’Inter; 57 punti (43 gol fatti, 22 gol subiti) per il Napoli. L’Atalanta si piazza a 55 punti (59 gol fatti, 26 gol subiti), mentre la Juventus a 52 punti (45 gol fatti, 21 gol subiti). Chiude la Lazio con 50 punti (49 gol fatti, 35 gol subiti).

Il calendario delle partite chiave per la Serie A

Unica italiana rimasta in corsa in Champions, l’Inter attende gli ottavi di finale a Rotterdam contro il Feyenoord, previsti per mercoledì 5 marzo alle ore 18.45. La Lazio vola in Repubblica Ceca per sfidare il Viktoria Plzen giovedì 6 marzo ore 21. Scontri che potrebbero incidere sul morale e sulle energie da spendere ancora in campionato. Sabato 8 marzo alle ore 20.45 è il turno di Inter-Monza. Napoli-Fiorentina giocherà domenica 9 marzo alle ore 15. Nella stessa giornata anche Juventus-Atalanta, alle ore 20.45. Lunedì 10 marzo alle ore 20.45 è la volta di Lazio-Udinese.