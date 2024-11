MILANO – Con una nota ufficiale il gruppo Unicredit ha proposto un’offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Banco Bpm dal valore di 10 miliardi. Tale importo è pari alla valorizzazione monetaria del corrispettivo in borsa del gruppo bancario italiano di origine cooperativa, cioè 6,657 euro per azione. La cifra tiene conto anche del prezzo ufficiale delle azioni del gruppo guidato da Andrea Orcel nell’ultima seduta di venerdì scorso, pari a 38,041 euro.

Come si legge nel documento reso noto lunedì, l’integrazione rappresenterebbe per entrambe le banche un’opportunità di “crescita ideale”. L’esecuzione dell’offerta “sarà completata entro giugno 2025, con la piena integrazione entro i 12 mesi successivi”. La nota fa il paio con le dichiarazioni dell’ad Andrea Orcel, che ha smentito eventuali mire di Piazza Gae Aulenti su Monte dei Paschi di Siena: “Non abbiamo ambizioni in tal senso”, ha detto rispondendo alle domande degli analisti durante la conference call per spiegare l’ops. L’istituto guidato da Giuseppe Castagna possiede infatti il 5% della banca senese ed era in procinto di aggregazione allo scopo di costituire il terzo polo bancario.

Unicredit presenterà a Consob il documento di offerta entro il termine di 20 giorni da oggi. Entro lo stesso termine, il gruppo presenterà le istanze per l’ottenimento delle autorizzazione preventive. La proposta di delega per un aumento di capitale per l’offerta sarà sottoposta all’assemblea straordinaria dei soci, convocata per il 10 aprile 2025. Il cda delibererà poi l’aumento nei più brevi tempi tecnici. Il Credit Agricole, primo azionista di Banco Bpm con poco meno del 10% del capitale, non ha ancora commentato l’ops mentre il titolo della banca cooperativa entra finalmente agli scambi in Borsa e sale del 5% a 6,98 euro dopo che in mattinata aveva faticato a fare prezzo. Intanto il gruppo di Piazza Filippo Meda riunirà domani in mattinata il suo cda e sul tavolo (già in agenda) non potrà non finire l’Ops ostile lanciata oggi a sorpresa da Unicredit.