DONETSK – Le forze russe starebbero preparando una nuova offensiva nel Donbass. È quanto ha rivelato il portavoce del Comando meridionale dell’esercito ucraino Vladyslav Voloshyn, secondo il quale la Russia sta cercando di sfondare nel sud della regione di Donetsk. L’offensiva di Mosca si concentrerà probabilmente intorno a Velyka Novosilka, uno tra i più grandi insediamenti della zona compresa tra Donetsk e Dnipropetrovsk. Kiev mette in guardia su un’imminente offensiva russa nel sud mentre secondo l’intelligence ucraina le truppe avversarie stanno già preparando operazioni di assalto nell’Oblast di Zaporizhzhia, a ovest di Donetsk

La rimozione di un comandante russo nel Donbass fa rumore

Rimosso un comandante russo dal suo incarico per aver diffuso informazioni false sui progressi della guerra in Ucraina nella regione di Donetsk. Questa la notizia diffusa da blogger militari e media russi sulla sostituzione del colonnello generale Gennady Anashkin. Secondo altri media russi, la rimozione di Anashkin sarebbe motivata da una rotazione pianificata ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Intanto i blog militari russi si interrogano sul caso, credendo che quelli dell’ufficiale siano solo alcuni dei tanti falsi resoconti forniti dai comandanti, con gravi conseguenze per l’esercito russo.

Il Cremlino possibilista sui negoziati con l’Ucraina

Vladimir Putin rimane aperto a negoziati. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, riferendosi a quanto affermato dal nuovo consigliere per la Sicurezza nazionale americana Michael Waltz riguardo alla volontà di lavorare con Joe Biden per trovare un accordo di pace, ha ribadito l’apertura del presidente russo all’accordo.