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HomePolitica Unità d’Italia, Mattarella all’Altare della Patria: “Libertà e pace guidino le istituzioni”
Politica

I 165 anni dell'Unita d'Italia
Mattarella: "Libertà e pace
guidino le istituzioni"

Meloni: "Grazie a chi lavora per Italia"

La deposizione della corona d'alloro

di Elisa Ortuso17 Marzo 2026
di Elisa Ortuso17 Marzo 2026
Unità d'Italia

Unità d'Italia

ROMA – “Libertà, giustizia e pace guidino le Istituzioni e la società”. Sono parole più che mai attuali quelle che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha pronunciato in occasione dell’anniversario dei 165 anni dell’Unità di Italia. 

Nel corso della mattinata di martedì 17 marzo all’Altare della Patria, a Roma, si sono svolte le celebrazioni per l’anniversario alla presenza delle massime cariche dello Stato. Il Presidente Mattarella ha richiamato il valore della Costituzione definendola “un autentico presidio di diritti e delle responsabilità”. 

“In un contesto internazionale segnato da conflitti – ha ribadito Mattarella – i principi che hanno ispirato la nascita della Repubblica sono un saldo punto di riferimento”. 

Sulla scia del Capo dello Stato, la premier Giorgia Meloni attraverso i suoi social ha ringraziato coloro che “ogni giorno contribuiscono a costruire un’Italia forte, unita e orgogliosa”. 

La celebrazione della ricorrenza del 17 marzo 1861 si è aperta con la deposizione della corona d’alloro al sacello del Milite ignoto, in ricordo di tutti i caduti per l’Unità poi i tre sorvoli delle Frecce tricolori, in composizione ridotta, hanno concluso la cerimonia. 

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