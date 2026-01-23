NEWS ANSA

Esteri

Usa fuori dall'Oms
l'ordine esecutivo di Trump
entra ufficialmente in vigore

Il direttore dell'agenzia Onu:

mette in pericolo la sicurezza di tutti

di Filippo Saggioro23 Gennaio 2026
Trump annuncia 4 nuovi decreti, c'è anche "l'Iron Dome" americano

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump | Foto Ansa

WASHINGTON – Gli Stati Uniti hanno ufficialmente lasciato l’Organizzazione mondiale della Sanità, dopo l’ordine esecutivo firmato da Donald Trump il primo giorno del suo mandato. Nella lista dei paesi membri, sul sito dell’organizzazione, a fianco agli Stati Uniti c’è un asterico, che chiarisce come gli Usa siano ufficialmente fuori dall’organizzazione internazionale.

La decisione dell’amministrazione Trump ha le sue radici nella gestione della pandemia da Covid-19 da parte dell’agenzia delle Nazioni Unite, considerata fallimentare dai repubblicani. Ma non solo. Il presidente americano considerava la quota con cui gli Usa contribuivano al funzionamento dell’organizzazione troppo elevata. Trump era stato molto critico con l’Oms durante la pandemia, contestandone spesso le scelte, adducendo giustificazioni basate spesso su teorie anti-scientifiche. 

Nonostante l’ordine esecutivo entrato ufficialmente in vigore, l’agenzia dell’Onu potrebbe non accettare la rinuncia Usa a causa delle quote di partecipazione non pagate da Washington negli ultimi due anni. Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha detto che la decisione è “una perdita per gli Stati Uniti e il resto del mondo, che mette in pericolo la sicurezza di tutti”.

