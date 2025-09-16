NEWS ANSA

Sport

Svolta stadio San Siro
accordo tra Comune e club
via libera alla vendita

Sala: "Mercoledì delibera in giunta"

L'annuncio in diretta su Rtl 102.5

di Sofia Silveri16 Settembre 2025
san siro

Stadio Giuseppe Meazza in San Siro (Milano) | Foto Ansa

MILANO – Luci a San Siro, stavolta per davvero. Accordo trovato tra il Comune di Milano e Inter e Milan per la vendita dello stadio. “Se tutto va bene mercoledì 17 settembre dovremmo andare in Giunta”. Così Giuseppe Sala, sindaco del capoluogo lombardo, in diretta su Rtl 102.5 ha annunciato la novità sull’impianto. Successivamente la palla passerà al Consiglio comunale che sarà chiamato a votare sulla decisione.

Sala si è poi soffermato sulle tempistiche che dovranno essere piuttosto veloci. Lo stadio, infatti, dovrà essere pronto per il 2031, altrimenti la Uefa non considererà Milano per gli Europei di calcio del 2032. 

Secondo il Corriere della Sera, inoltre, non ci sarà una “compartecipazione” alla demolizione e rifunzionalizzazione di San Siro. Lo ha messo nero su bianco la vicesindaca con delega alla Rigenerazione urbana Anna Scavuzzo nella delibera che arriverà in giunta. Ciò significa che Palazzo Marino parteciperà alle spese per 22 milioni di euro e non 36 come era stato stabilito. Ma ovviamente i termini della vendita non sono ancora noti.

Esultano Inter e Milan

Se non vi saranno ulteriori intoppi, i due club di Milano potranno finalmente immaginare uno stadio tutto loro, di proprietà, da rimodernizzare e da portare al livello dei migliori impianti d’Europa.  A quel punto, saranno messe da parte le altre possibilità a cui le due squadre avevano pensato, Rozzano per l’Inter e San Donato per il Milan. La Scala del calcio, dunque, continuerà a vivere nel cuore della città.

