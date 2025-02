ROMA – L’11 febbraio prenderà il via il Festival di Sanremo 2025. Il conduttore scelto, Carlo Conti, porterà diverse novità sul palco. I big in gara saranno 29, dopo il ritiro di Emis Killa. Torneranno a esibirsi quattro artisti per contendersi il titolo di “Nuove Proposte”. La classifica finale, per i primi cinque cantanti, sarà composta dai voti ottenuti in tutte le serate precedenti, esclusa la serata cover. Infatti, quest’ultima sarà considerata una competizione a sè.

Il programma delle 5 serate

Nella prima serata il direttore artistico sarà affiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti. Inoltre, si ascolteranno tutte le 29 canzoni. Mercoledì 12 si esibirà la metà degli artisti in gara e le quattro “Nuove Proposte” si sfideranno in una doppia gara che porterà in finale solamente due canzoni. Sul palcoscenico anche Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Giovedì sarà ascoltata la seconda metà degli artisti e ci sarà la proclamazione del vincitore delle “Nuove Proposte”. In scena anche il trittico Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Venerdì 14 febbraio sarà la volta delle cover e dell’ingresso al Festival di Mahmood e Geppi Cucciari. Il premio per la serata sarà consegnato dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci. La finale avrà luogo il 15 febbraio. A presentarla, oltre a Conti, anche Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.

Gli ospiti del Festival

All’esordio sul palco ci saranno Lorenzo Jovanotti, Noa e Mira Awad. Martedì grande ritorno sul palco di Damiano David. Tra gli invitati anche il cast del film “Follemente”. Il 13 febbraio spazio per i Duran Duran, i ragazzi di “Mare fuori 5” e Iva Zanicchi. Come ciliegina sulla torta ci saranno l’attrice Vanessa Scalera e il cantautore Antonello Venditti. Senza dimenticare la serata cover in cui gli ospiti saranno diversi. Tra i tanti Annalisa e Marco Masini.