Accolgo: il progetto dell’Ue a sostegno delle famiglie ucraine con bambini affetti da tumore

di Paolo Ribichini23 Ottobre 2025
Video-inchiesta di Elisa Ortuso con il quale ha vinto il Premio Megalizzi-Niedzielski 2025 della Ue rivolto ai giovani giornalisti

