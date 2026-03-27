Capitale a due velocita: tra nuova mobilità e barriere architettoniche

VideoVideo NotiziaCapitale a due velocita: tra nuova mobilità e barriere architettonichedi Elisa Ortuso27 Marzo 2026di Elisa Ortuso27 Marzo 2026 2Servizio di Tommaso Di Caprio e Elisa OrtusoElisa Ortuso post precedente Review mills, l’allarme di Oviedo-García: “Commenti ripetuti e citazioni suggerite” Ti potrebbe interessare Tg del 27 marzo 2026 27 Marzo 2026 Quarticciolo, il blitz delle forze dell’ordine 27 Marzo 2026 L’emergenza abitativa nel Quarticciolo 27 Marzo 2026 Guerre incrociate, l’intervista a Stefania Battistini (Rai): “Dobbiamo ancorarci ai fatti” 26 Marzo 2026 Roma, emergenza sicurezza. E-bike truccate sfidano le regole 26 Marzo 2026 Terremoto nel governo. Santanchè si dimette: “Obbedisco a Meloni” (Il Fatto del... 26 Marzo 2026