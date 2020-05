Un doppio attacco stamattina ha colpito l’Afghanistan. Il primo è avvenuto in un ospedale di Kabul, il Dasht-e-Barchi, il cui reparto di maternità è gestito da Medici senza frontiere. Uomini armati hanno fatto irruzione nella struttura sparando contro la polizia. Per il momento si stimano 20 morti tra donne e bambini. Sembra che gli assalitori abbiano tenuto in ostaggio altre persone all’interno. Adesso, però, tutti sono stati liberati e gli agenti hanno posto fine all’attacco. Lo ha riferito lo stesso portavoce del Ministero dell’interno afghano, Tariq Arian, citato da Tolonews, aggiungendo che “I terroristi sono stati neutralizzati”.

Sembrerebbe che molte informazioni relative all’attacco siano state diffuse via Twitter. La foto mostra i membri delle forze speciali mentre tentano di salvare i neonati presenti nell’ospedale.

Afghan Special Forces rescuing newly born babies from a hospital attacked by terrorists in Kabul. #Kabul #KabulAttack pic.twitter.com/XqGvrLgB01 — Zia Wahaj (@WahajZia) May 12, 2020

Quasi contemporaneamente, nella città orientale Jalalabad, un kamikaze si è fatto esplodere tra la folla di un funerale. Almeno 20 le vittime. Anche in questo caso sono state diffuse su Twitter alcune immagini che farebbero riferimento all’aggressione.

Riguardo all’attacco di Kabul, Medici senza frontiere sottolinea che “la malvagità dell’offensiva all’ospedale di Dascht-e-Barchi è colpire un luogo dove nascono i bambini, dove ogni giorno transitano per qualche ora le mamme solo per dare alla luce i propri figli”.

In molti sui social evidenziano una situazione già critica, in piena emergenza Coronavirus: “Nel periodo in cui il mondo sta fronteggiando il Covid, i terroristi a Kabul attaccano un ospedale dove sono in cura civili innocenti. Il movente religioso è stato male interpretato e usato per alimentare la macchina del terrorismo”.

At a time when world is grappling with #COVID19, terrorists in Kabul attacks a hospital where innocent civilians are under treatment.

Religion has been misused & misinterpreted to run the terror machinery of these foreign linked savages. — Ahmad Shah Katawazai (@askatawazai) May 12, 2020

Un cittadino afghano ha pubblicato un video che raffigurerebbe il momento in cui gli agenti sono arrivati vicino all’ospedale. Si vedono e sentono esplosioni, il fumo che esce dalla struttura dopo i colpi.