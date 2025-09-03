PARIGI – È iniziato il conto alla rovescia in previsione del vertice dei Volenterosi, i leader europei impegnati nella pianificazione delle garanzie di sicurezza per la pace in Ucraina, che domani, 4 settembre, si riuniranno a Parigi. La premier Giorgia Meloni, volenterosa a metà, anche questa volta si collegherà da remoto rimarcando la posizione del governo italiano: sì al sostegno e alla difesa dell’Ucraina ma no all’invio di soldati europei sul fronte, ipotesi, quest’ultima, particolarmente osteggiata dalla Lega di Matteo Salvini. La soluzione, secondo il governo italiano, potrebbe essere un’altra: applicare le garanzie previste dall’articolo 5 della Nato all’Ucraina, senza però includerla ufficialmente nell’Alleanza Atlantica.

Anche il cancelliere tedesco Josef Merz domani si collegherà a distanza, forse per rimarcare il fastidio espresso da Berlino nei confronti delle ultime dichiarazioni della presidente della Commissione europea. Ursula von der Leyen, infatti, in una recente intervista rilasciata al Financial Times, ha confermato l’esistenza di un dettagliato piano europeo per l’invio di truppe di terra in Ucraina. Il cancelliere ha lamentato l’ingerenza della presidente in una questione che “è di competenza degli Stati membri della cosiddetta coalizione dei Volenterosi e non della Commissione europea”, che partecipa alle riunioni da semplice osservatrice. Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha poi lasciato intendere che von der Leyen si è fatta scappare troppo, rifiutandosi di smentire o confermare la notizia.

Questo nuovo incontro, presieduto dal padrone di casa Emmanuel Macron e dal premier britannico Keir Starmer, dovrebbe essere particolarmente decisivo: ai leader non resta ormai che definire gli ultimi dettagli del piano per le garanzie di sicurezza. Presente a Parigi anche il capo di Stato ucraino Volodymyr Zelensky, che questa sera cenerà con Macron per parlare della situazione sul campo in seguito agli ultimi attacchi russi.