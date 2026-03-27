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CronacaPrimo Piano

Lumsanews saluta i lettori
ora è il momento degli stage
Arrivederci a settembre

Le allieve e gli allievi del Master

nelle maggiori testate nazionali

di Sofia Silveri27 Marzo 2026
di Sofia Silveri27 Marzo 2026

Giunge al termine la prima fase del secondo anno dell’ottava edizione del Master in giornalismo della Lumsa. Dal 1° aprile 2026, i 24 allievi della scuola saranno impegnati negli stage annuali. I tirocini si svolgeranno nelle più importanti testate giornalistiche italiane.

Dalla carta stampata alla televisione, passando per la radio, il web e le agenzie di stampa. Dopo i primi mesi di formazione, gli studenti potranno dunque mettere alla prova gli insegnamenti ricevuti e confrontarsi con il mondo del lavoro. Tra le redazioni, AdnKronos, Avvenire, Fanpage, Il Fatto Quotidiano, La Repubblica, Ansa, Mediaset, Il Messaggero, Radio Vaticana, Tg1, Tgr Lazio, Sky.

L’ultimo giorno del master si è concluso con l’augurio dei direttori Carlo Chianura e Fabio Zavattaro di apprendere il più possibile dai professionisti che lavorano in grandi realtà. “Ormai siete sempre più vicini al mondo del lavoro – ha detto ai giovani praticanti il direttore responsabile Chianura – questa esperienza vi farà capire che tutto ciò che vi stiamo trasmettendo vi sarà utile per diventare i giornalisti del futuro”.

Un ringraziamento ai tutor Maria Sole Betti, Luciano Fontana, Gianni Aureli, Niccolò Maurelli, Alessandro Raeli e Paolo Ribichini.

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