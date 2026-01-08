Allarme sottopassi a Roma: il piano contro il degrado

VideoVideo NotiziaAllarme sottopassi a Roma: il piano contro il degradodi Vincenzo Cimmino08 Gennaio 2026di Vincenzo Cimmino08 Gennaio 2026 14Servizio di Pietro Bazzicalupi e Vincenzo CimminoVincenzo Cimmino post precedente Usa sequestrano petroliera Marinera. Mosca: “Abbordaggio illegale” Ti potrebbe interessare Parigi in rivolta contro il Mercosur. La svolta dell’Italia (Il Fatto del... 08 Gennaio 2026 Intervista a Matteo Bruni, Direttore sala stampa della Santa Sede 04 Gennaio 2026 Gomorra – Le Origini: l’ascesa criminale di Pietro Savastano 02 Gennaio 2026 Giubileo, la Capitale ancora invasa dai cantieri incompiuti 29 Dicembre 2025 Celle al collasso, emergenza sovraffollamento nelle carceri 19 Dicembre 2025 Amianto, il killer invisibile che tiene in ostaggio l’Italia 19 Dicembre 2025