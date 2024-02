Una delle sedi di Apple negli Stati Uniti | Foto Ansa

CUPERTINO – Apple starebbe abbandonando il “Project Titan”, il piano per la costruzione di un’auto elettrica targate con la mela. Lo riporta l’agenzia Bloomberg secondo cui i quasi duemila dipendenti del progetto ora saranno destinati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

La notizia ha portato a un boom sui mercati del titolo della Mela. L’azienda vola a Wall Street, dove i titoli salgono di oltre l’1,2%, e piace anche a Elon Musk fondatore di “Tesla” che, ripostandola su X, ci allega due emoji, uno di saluto e un altro con una sigaretta.

Il “Project Titan” aveva l’obiettivo di diversificare la produzione di Apple e di renderla competitiva con Rivian e Tesla. Un progetto che doveva rimanere segreto e che Apple non ha mai confermato.

L’abbandono del sogno dell’auto elettrica arriva proprio mentre il mercato dei veicoli elettrici è in fase di rallentamento e Elon Musk ha messo in guardia su una frenata della crescita delle vendite per Tesla nel 2024 a causa di una domanda debole, alti tassi di interesse e una crescente concorrenza.