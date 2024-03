LOS ANGELES – L’idraulico più famoso del mondo (e della terra dei funghi) tornerà sul grande schermo il 3 aprile 2026, almeno negli Stati Uniti. La Universal Pictures lo ha annunciato durante il MAR10 day, il “giorno di Super Mario”. Super Mario Bros. 2 (titolo non ufficiale), il sequel della fortunata trasposizione cinematografica delle avventure del protagonista di una delle serie di videogiochi più amate di casa Nintendo, arriverà tra poco più di due anni. Ma sono ancora pochissimi i dettagli.

Tra le poche cose che sappiamo sullo sviluppo del film, c’è la collaborazione tra il produttore cinematografico Chris Meledandri, fondatore dello studio dietro Cattivissimo Me e i Minions, ovvero Illumination, e l’amministratore delegato di Nintendo, Shigeru Miyamoto. Confermati anche i registi Aaron Horvath e Michael Jelenic, insieme allo sceneggiatore Matthew Fogel. Squadra che vince non si cambia, soprattutto dopo l’enorme successo del primo capitolo, valso ben 1,24 miliardi di euro al botteghino.

Wahoo! Nintendo and Illumination are excited to announce production on a new film in continuation of our partnership. Watch to learn more. pic.twitter.com/CNnS2ZGxIZ

— Illumination (@illumination) March 10, 2024