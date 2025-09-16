VideoAssalto finale a Gaza City, l’Onu denuncia: “È genocidio” (Il Fatto del giorno)di Irene Di Castelnuovo16 Settembre 2025di Irene Di Castelnuovo16 Settembre 2025 20Fatto del giornoIrene Di Castelnuovo post precedente Fmi: “Economia italiana solida”. Ma pesano debito elevato e bassa produttività post successivo Eurovision 2026, monta la protesta: “Con Israele non partecipiamo”. La Spagna si unisce Ti potrebbe interessare Fermata la baby gang dell’hi-tech che rubava le vetture in sharing 16 Settembre 2025 Roma stringe il cerchio sull’abusivismo, ma rimane il nodo degrado 12 Settembre 2025 Stipendi inadeguati e contratti precari, sit-in a Roma di docenti e personale... 12 Settembre 2025 Turismo a cinque stelle 12 Settembre 2025 Scuola a peso d’oro 12 Settembre 2025 Tg del 12 Settembre 2025 12 Settembre 2025