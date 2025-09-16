NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:02 del 16 settembre 2025

HomeVideo Assalto finale a Gaza City, l’Onu denuncia: “È genocidio” (Il Fatto del giorno)
Video

Assalto finale a Gaza City, l’Onu denuncia: “È genocidio” (Il Fatto del giorno)

di Irene Di Castelnuovo16 Settembre 2025
di Irene Di Castelnuovo16 Settembre 2025

Ti potrebbe interessare

Fermata la baby gang dell’hi-tech che rubava le vetture in sharing

16 Settembre 2025

Roma stringe il cerchio sull’abusivismo, ma rimane il nodo degrado

12 Settembre 2025

Stipendi inadeguati e contratti precari, sit-in a Roma di docenti e personale...

12 Settembre 2025

Turismo a cinque stelle

12 Settembre 2025

Scuola a peso d’oro

12 Settembre 2025

Tg del 12 Settembre 2025

12 Settembre 2025
Accessibility by WAH