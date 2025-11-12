NEWS ANSA

Sport

Sinner contro Zverev
Musetti batte De Minaur
Sorride anche il doppio

Il duo Bolelli/Vavassori semifinalista

Attesa per il numero due al mondo

di Marco Bertolini12 Novembre 2025
Sinner

Il carrarino Lorenzo Musetti al termine della sfida contro de Minaur | Foto Ansa

TORINO – Jannik Sinner affronta Alexander Zverev nella sfida di stasera, 12 novembre, valida per la fase a gironi delle Nitto Atp Finals. L’altoatesino vuole la seconda vittoria del torneo, obiettivo anche dell’altro azzurro Lorenzo Musetti. Il carrarino vince contro Alex de Minaur e domani affronterà Carlos Alcaraz. Nel doppio trionfa la coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che si qualificano con un turno d’anticipo alle semifinali.

Sinner cerca il bis

Il numero 2 al mondo vuole la seconda vittoria nel torneo che si gioca all’Inalpi Arena di Torino e continuare la sua marcia per difendere il titolo di campione di fine stagione. Sinner ha debuttato con una comoda vittoria in due set contro il canadese numero 8 al mondo Félix Auger-Aliassime e stasera se la vedrà con il tedesco numero 3 nel ranking Atp Zverev. Il tedesco viene dall’esordio vincente in due set contro lo statunitense Ben Shelton. Nove gli incontri tra Jannik e Zverev, con cinque successi per l’italiano, frutto di quattro vittorie consecutive. Le ultime due nelle scorse settimane nei tornei di Vienna e Parigi.

L’impresa di Musetti

Lorenzo Musetti vince la battaglia contro l’australiano numero 7 al mondo De Minaur, dopo due ore e 47 minuti di gioco. Una sfida nella sfida per il classe 2002 che parte forte, va in difficoltà e poi riesce a risorgere. Il tabellino dice 7-5 3-6 7-5 con Musetti che si vendica dopo la sconfitta all’esordio contro Taylor Fritz. Per il numero 9 del ranking una vittoria che corona un tour de force per accedere alle prime Finals della carriera. Sei partite in una settimana, a partire dal 5 novembre. La stanchezza si fa sentire ma con il supporto dei tifosi torinesi – ieri, 12 novembre, ci sono stati più di 13 mila spettatori – tutto è possibile.

I tifosi presenti sugli spalti dell’Inalpi Arena di Torino durante il match di Musetti | Foto Ansa

Anche provare a fare lo scherzetto al numero 1 al mondo Alcaraz. Per il toscano è l’occasione per accedere al turno successivo del torneo. Perdendo sarebbe fuori, con qualsiasi punteggio. In caso di vittoria invece conterebbero i set e l’esito della sfida tra Fritz e de Minaur. 

La storica coppia Bolelli/Vavassori

Prima della coppia azzurra numero 13 del ranking di doppio, nessun duo ha mai raggiunto le semifinali delle Finals. Bolelli e Vavassori ci sono riusciti in anticipo. Dopo la vittoria all’esordio contro il duo britannico numero 1 al mondo Cash/Glasspool, il duo fa il bis in due set per 7-6 6-4 contro lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos, rispettivamente numero 6 e 3 della classifica di specialità. Per gli azzurri terzo impegno del girone giovedì contro i tedeschi Tim Pütz e Kevin Krawietz, sempre sconfitti nelle due sfide precedenti. Per gli azzurri appuntamento a sabato per la vittoria che significherebbe finale.

Da sinistra, Andrea Vavassori e Simone Bolelli durante la sfida contro Granollers/Zeballos | Foto Ansa

