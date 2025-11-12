Il piano del governo per l’ex Ilva: è scontro con i sindacati (Il Fatto del giorno)

VideoIl piano del governo per l’ex Ilva: è scontro con i sindacati (Il Fatto del giorno)di Leonardo Macciocca12 Novembre 2025di Leonardo Macciocca12 Novembre 2025 21A cura di Leonardo MaccioccaFatto del giornoLeonardo Macciocca post precedente Atp Finals, l’Italia sorride anche con Musetti. Sinner affronta Zverev post successivo Ex Ilva, scontro governo-sindacati. Dal 15 novembre 5700 lavoratori in cassa integrazione Ti potrebbe interessare Risse e case occupate, allarme a Don Bosco 12 Novembre 2025 Knesset, primo sì alla pena di morte per i terroristi. Hamas: “Legge... 11 Novembre 2025 Roma, incendio a Tor Sapienza. Brucia un palazzo occupato (Il Fatto del... 11 Novembre 2025 Usa, raggiunto l’accordo per la fine dello shutdown al Senato (Il Fatto... 10 Novembre 2025 Strade di sangue, 356 vittime dall’inizio del 2025 (Fatto del giorno) 10 Novembre 2025 Caos monopattini: giro di vite su targhe, caschi e assicurazioni 07 Novembre 2025