PARIGI – Crollo inatteso per Carlos Alcaraz al Master 1000 di Parigi-Bercy. L’esordio al torneo per lo spagnolo era iniziato bene, con un primo set vinto 6-4, ma poi si è spento di colpo. Il numero 1 del mondo ha lasciato campo e partita a Cameron Norrie – numero 31 del ranking – che ha rimontato 6-3 e 6-4. Un risultato sorprendente che apre a uno scenario che non era immaginabile fino a poche ore fa: se Jannik Sinner dovesse trionfare nella capitale francese tornerebbe in vetta alla classifica mondiale.

Un Carlos Alcaraz irriconoscibile

L’iberico ha collezionato 54 errori gratuiti, apparendo nervoso e fuori ritmo su una superficie che aveva elogiato solo pochi giorni fa. Il servizio lo ha tradito e i colpi da fondo campo gli sono scivolati via. Norrie, senza strafare, ha mantenuto ordine e costanza. Approfittando delle incertezze dell’avversario, ha costruito una vittoria pesante, anche se non spettacolare. Nel terzo set Alcaraz ha sprecato diverse occasioni: ha annullato palle break, ha ceduto il servizio nel nono gioco e, infine, ha sciupato due chance che gli avrebbero permesso di rientrare in partita. Non accadeva dal 2009 che un numero uno del mondo perdesse al debutto a Parigi-Bercy. Accadde anche a Roger Federer, sconfitto da Benneteau.

Tutto nelle mani di Sinner

Il crollo dello spagnolo ridisegna completamente la corsa al vertice. Sinner, che aveva dichiarato di voler pensare al numero uno solo nel 2026, può invece raggiungere la vetta già lunedì 3 novembre se dovesse conquistare il titolo a Parigi. In classifica Alcaraz rimane al comando, fermo a 11.250 punti. Sinner, con la vittoria, salirebbe a 11.500. Poi ci sarà il capitolo decisivo a Torino: con l’uscita dei punti delle Finals 2024 (1.500 per Sinner, 200 per Alcaraz), lo spagnolo tornerebbe temporaneamente al comando il 10 novembre, ma la sfida per chiudere l’anno da numero uno si giocherebbe tutta alle Nitto ATP Finals.