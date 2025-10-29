NEWS ANSA

Cultura

Dalla partnershiip con Sioi
nasce il nuovo master Lumsa
in Analisi Geopolitica

Partirà il 4 dicembre in blended

Ospiti d'eccezione e tirocini

di Vincenzo Cimmino29 Ottobre 2025
Master

Al via il nuovo Master in Analisi Geopolitica di Lumsa e Sioi

ROMA – In arrivo il nuovo Master Universitario di I livello in Analisi Geopolitica organizzato dalla Sioi, la Società Italiana per l’organizzazione internazionale, e l’università Lumsa. Quello di oggi è un mondo ibrido e interconnesso, mai stato così complesso e ricco di sfide, dalla cyber security alle nuove rotte economiche passando attraverso l’intelligenza artificiale. Tutti fattori in grado di riscrivere i già precari equilibri globali. Orientarsi in questo maregnum risulta sempre più complicato. Proprio dal master potrebbero essere offerte nuove chiavi di lettura per interpretare e anticipare questi scenari.

Ospiti d’eccezione e tirocini curriculari

Il corso, in partenza in modalità blanded online e in presenza dal prossimo 4 dicembre, ha lo scopo di formare specialisti e professionisti qualificati in grado di valutare le situazioni figlie di alleanze, rivalità globali, crisi, conflitti e trasformazioni tecnologiche. Oltre ai quattro moduli didattici, ai seminari specialistici e al project work finale, il master potrà vantare anche docenze e ospiti di eccezione, provenienti dal mondo accademico, istituzionale e diplomatico. Inoltre, i frequentanti, avranno anche la possibilità di tirocini curriculari presso organizzazioni e istituzioni di respiro anche internazionale.

Chi può partecipare al nuovo Master?

Attraverso un percorso multidisciplinare, sarà possibile apprendere come analizzare scenari complessi, interpretare nuovi equilibri globali e regionali, comprendere le sfide della sicurezza con la corsa alle risorse, leggere le trasformazioni della globalizzazione. Per essere ammessi al corso, dedicato a laureati di tutte le discipline, è necessario possedere almeno la laurea triennale. Valgono anche, oltre ovviamente alle lauree magistrali e a quelle del vecchio ordinamento, i titoli universitari conseguiti all’estero e riconosciuti idonei.

