NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:15 del 20 ottobre 2025

HomeEconomia Aws down, ripristinati i servizi. Da Canva a Perplexity, problemi in tutto il mondo
EconomiaPrimo Piano

Aws down, ripristinati i servizi. Da Canva a Perplexity, problemi in tutto il mondo

di Pietro Bazzicalupi20 Ottobre 2025
di Pietro Bazzicalupi20 Ottobre 2025

Il logo di Amazon Web Services | Foto Ansa

SEATTLE – La giornata del 20 ottobre sarà ricordata per un nuovo blackout digitale. Il malfunzionamento di Amazon Web Services (Aws) ha causato interruzioni a catena in tutto il mondo. Intorno alle 9 del mattino, ora italiana, numerosi siti e app hanno smesso di funzionare.

Il problema è stato localizzato nei server della regione US-EAST-1, in particolare in un errore di risoluzione DNS che ha impedito a vari servizi di localizzare l’endpoint del database DynamoDB. In sintesi, i sistemi non riuscivano a “trovare” dove collegarsi per recuperare i dati, bloccando ogni comunicazione.

Tra i servizi colpiti in Italia ci sono Signal, Perplexity AI, Canva, Roblox, Snapchat e persino Clash Royale. Negli Stati Uniti, down anche Crunchyroll, Venmo e il social di Trump, Truth. Coinvolti ovviamente anche i servizi interni di Amazon, dall’assistente vocale Alexa fino allo stesso sito di e-commerce.

L’annuncio di Aws sul ripristino dei servizi

Sul sito health.aws.amazom.com l’ultimo aggiornamento pubblicato annuncia: “Continuiamo a osservare un ripristino nella maggior parte dei servizi AWS interessati. Possiamo confermare che anche i servizi e le funzionalità globali che si basano su US-EAST-1 sono stati ripristinati. Continuiamo a lavorare per una risoluzione completa”.

Ti potrebbe interessare

Btp Valore, da oggi il collocamento. In un’ora già superato il miliardo

20 Ottobre 2025

Dai Lep alla rottamazione, tutte le novità della manovra 2026. Tensioni nel...

20 Ottobre 2025

Assalto al pullman del Pistoia basket, muore l’autista. Si indaga per omicidio...

20 Ottobre 2025

Guerra russo ucraina, Trump: “Mosca e Kiev si fermino”. Zelensky verso colloquio...

20 Ottobre 2025

Gaza, tregua in bilico ma Trump frena: “Cessate il fuoco in vigore”....

20 Ottobre 2025

Via libera alla Manovra: 4,4 miliardi dalle banche

17 Ottobre 2025
Accessibility by WAH