ROMA – Premi alle aziende virtuose, nuove assunzioni di ispettori, adozione in tutta Italia del badge digitale nei cantieri. Sono queste le principali misure contenute nel nuovo decreto per la sicurezza sul lavoro, oggi 28 ottobre sul tavolo del consiglio dei ministri. Un provvedimento necessario, con cui il Governo punta ad arginare le continue morti sul lavoro, una ogni otto ore secondo l’Anmil. Un dato definito “tragicamente alto” dallo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Tra i punti più rilevanti del decreto, figura in primo luogo l’obbligo per tutte le imprese, sia nel settore pubblico che in quello privato, di adottare il badge digitale di cantiere. Una tessera di riconoscimento per i dipendenti, dotata di un codice anticontraffazione, grazie a cui sarà possibile rilevare automaticamente la presenza sui cantieri, garantendo un controllo efficace sul rispetto delle norme di sicurezza. Il badge è da quest’estate in sperimentazione nell’area metropolitana di Roma, ma è stato al tempo stesso utilizzato in alcune zone dell’Emilia Romagna.

L’articolo 4 della bozza, secondo quanto riportato dall’AGI, prevede inoltre il potenziamento del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. Saranno infatti le unità del personale che verranno arruolate per occuparsi specificamente di sicurezza sul luogo di lavoro.

Centrale anche l’articolo 6, che tutela e sostiene i superstiti di deceduti per infortuni sul lavoro e malattie professionali da parte dell’Inail. In particolare, la misura prevede il riconoscimento di una rendita del 20% a favore di ciascun figlio nato dal matrimonio. La quota è corrisposta fino ai 21 anni, per studenti di scuola media o professionale, e non oltre i 26 anni per gli studenti universitari.

In generale, il decreto mira a rafforzare la formazione e attivare iniziative di sensibilizzazione sul tema della sicurezza sul lavoro, già a partire dalla scuola. In questo un ruolo particolare sarà affidato all’Inail, che secondo il decreto legge avrà il compito di promuovere campagne e progetti formativi.