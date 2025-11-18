BELLUNO – Tragedia nel bellunese. Sabato 15 novembre a Borgo Valbelluna, una bimba è morta poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre. I genitori l’avevano l’avevano portata al pronto soccorso venerdì sera per dei problemi respiratori. A riportare la notizia Il Gazzettino e Il Mattino di Padova.

La ricostruzione dei quotidiani locali e l’inchiesta della Procura

La Procura di Belluno ha aperto un’inchiesta, al momento contro ignoti, e disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. Intanto L’Ulss 1 Dolomiti ha avviato un’indagine interna per verificare la corretta erogazione delle cure. Secondo la ricostruzione dei quotidiani, la bimba presentava da giorni sintomi febbrili con raffreddore, tosse e respiro affannato. All’aggravarsi delle condizioni i genitori preoccupati l’hanno portata al Pronto soccorso pediatrico di Feltre dove è stata visitata e sottoposta auna serie di accertamenti. Dopo una notte sotto osservazione durante la quale la bimba non sembrava presentare criticità importanti, è stata dimessa con una terapia da seguire.

Le dimissioni dal pronto soccorso poi il malore improvviso

Nel pomeriggio di sabato, però, le condizioni della bambina sono precipitate. I tentativi dei soccorsi del 118 non sono riusciti a evitare il peggio. Ora, la famiglia ha presentato un esposto chiedendo di accertare la diagnosi dei sanitari del pronto soccorso. Ma la conferma sulle cause della morte arriverà a giorni, dopo l’esame autoptico che La Procura di Belluno ha affidato al medico legale Antonello Cirnelli.