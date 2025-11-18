NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 12:29 del 18 novembre 2025

HomeCronaca Belluno, bimba di 2 anni muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale. Indaga la Procura
Cronaca

Belluno, bimba di 2 anni muore
dopo dimissioni dall'ospedale
Indaga la Procura

Disposta l'autopsia sul corpo

La famiglia ha presentato un esposto

di Giacomo Basile18 Novembre 2025
di Giacomo Basile18 Novembre 2025
Bimba

l'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre, dove la bambina era rcoverata | Foto Ansa

BELLUNO – Tragedia nel bellunese. Sabato 15 novembre a Borgo Valbelluna, una bimba è morta poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre. I genitori l’avevano l’avevano portata al pronto soccorso venerdì sera per dei problemi respiratori. A riportare la notizia Il Gazzettino e Il Mattino di Padova

La ricostruzione dei quotidiani locali e l’inchiesta della Procura

La Procura di Belluno ha aperto un’inchiesta, al momento contro ignoti, e disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. Intanto L’Ulss 1 Dolomiti ha avviato un’indagine interna per verificare la corretta erogazione delle cure. Secondo la ricostruzione dei quotidiani, la bimba presentava da giorni sintomi febbrili con raffreddore, tosse e respiro affannato. All’aggravarsi delle condizioni i genitori preoccupati l’hanno portata al Pronto soccorso pediatrico di Feltre dove è stata visitata e sottoposta auna serie di accertamenti. Dopo una notte sotto osservazione durante la quale la bimba non sembrava presentare criticità importanti, è stata dimessa con una terapia da seguire. 

Le dimissioni dal pronto soccorso poi il malore improvviso

Nel pomeriggio di sabato, però, le condizioni della bambina sono precipitate. I tentativi dei soccorsi del 118 non sono riusciti a evitare il peggio. Ora, la famiglia ha presentato un esposto chiedendo di accertare la diagnosi dei sanitari del pronto soccorso. Ma la conferma sulle cause della morte arriverà a giorni, dopo l’esame autoptico che La Procura di Belluno ha affidato al medico legale Antonello Cirnelli.

Ti potrebbe interessare

Frana a Brazzano, recuperato nella notte il corpo della seconda dispersa

18 Novembre 2025

Garlasco, annullato il decreto di sequestro sui dispositivi del procuratore Venditti

17 Novembre 2025

Maltempo a Gorizia, frana travolge Cormons: due dispersi. Esonda il fiume Torre

17 Novembre 2025

Eurallumina, operai in protesta a 40 metri d’altezza: “Governo sblocchi i fondi”

17 Novembre 2025

Cicalone: “Tornerò a cercare i miei aggressori. Le forze dell’ordine stanno con...

14 Novembre 2025

Caso Adinolfi, ripresi gli scavi sotto la Casa del Jazz. Ruspe in...

14 Novembre 2025
Accessibility by WAH