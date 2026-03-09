NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 12:55 del 9 marzo 2026

HomeEconomia Benzina, nuovo decreto sulle accise. Pronta tassa sugli extraprofitti
EconomiaPrimo Piano

Nuovo decreto su accise mobili
e tasse sugli extraprofitti
Il piano del governo Meloni

Urso: "Freneremo la speculazione"

Petrolio oltre i 100 dollari al barile

di Greta Giglio09 Marzo 2026
di Greta Giglio09 Marzo 2026

In foto: i prezzi di carburante esposti dai distributori / Foto Ansa

ROMA – Utilizzare le accise mobili per contrastare l’aumento del prezzo di benzina e gpl. Mentre il petrolio supera i 100 dollari al barile, il governo di Giorgia Meloni propone un nuovo decreto sulle accise per arginare la crisi del carburante.

Il taglio alle accise

L’ultima legge di bilancio ha stabilito accise uguali sia per la benzina che per il diesel, con un costo di 67 centesimi al litro. A questo si aggiunge l’Iva, il 22% sul prezzo complessivo. Proprio l’Iva è elemento chiave del meccanismo delle accise mobili: con l’aumento del prezzo alla pompa, aumenta anche l’incasso dello Stato tramite l’Iva.

Previste tasse su extraprofitti

Un’ulteriore misura per frenare il prezzo del carburante sono ulteriori tasse che la premier Meloni vorrebbe imporre alle aziende sugli extraprofitti. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso specifica: “Se emergessero fenomeni speculativi, siamo pronti a reagire anche con una tassazione compensativa. Nessuna tregua a chi specula”.

Il ministro Urso: “Monitoriamo la rete dei carburanti”

Secondo il ministro Urso, oggi il governo ha strumenti più efficaci “per contrastare la speculazione e stroncare la spirale inflattiva”. Uno di questi è il sistema di monitoraggi sulla rete di distribuzione, che attiva la Guardia di Finanza: “Il Comitato di allerta rapida è stato attivato prontamente già una settimana fa – dichiara il ministro – e abbiamo realizzato una task force operativa”. Riguardo l’export verso i Paesi del Golfo, il ministro auspica un accordo di libero scambio “con gli Emirati e, se possibile, anche con il Consiglio di cooperazione del Golfo”.

Ti potrebbe interessare

L’Iran colpisce il Bahrein. Libano: “Pronti a trattare con Israele”

09 Marzo 2026

Von der Leyen all’Ue: “Il vecchio ordine mondiale non tornerà”

09 Marzo 2026

Guerra in Iran, pronfondo rosso dei mercati globali. Trump: “I prezzi caleranno”

09 Marzo 2026

Referendum, Meloni: “Le toghe ci ostacolano. Se vince il No, non mi...

09 Marzo 2026

Qatar: “Se la guerra continua stop a export energia”. Petrolio, Wti +4%

06 Marzo 2026

Iran, Meloni: “Sosteniamo dialogo tra le parti”. Tajani critica la Francia

06 Marzo 2026
Accessibility by WAH