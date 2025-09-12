NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:06 del 12 settembre 2025

HomeEsteri Bolsonaro, 27 anni di carcere per tentato colpo di stato. Trump: sanzioni per i giudici
Esteri

Brasile, l'ex presidente
è stato condannato
a 27 anni e tre mesi

Bolsonaro giudicato colpevole

Donald Trump: "Sono sorpreso"

di Clara Lacorte12 Settembre 2025
di Clara Lacorte12 Settembre 2025
bolsonaro

Jair Bolsonaro, ex presidente brasiliano | Foto Ansa

BRASILIA – Una condanna a 27 anni e tre mesi per l’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro per il tentato colpo di Stato del 2023 e altri reati connessi. Questa la decisione della Corte Suprema brasiliana. Dopo i giudici Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, e Flávio Dino, anche il presidente del collegio, Cristiano Zanin ha ritenuto il leader di destra colpevole di tutte le accuse.

Le accuse nei confronti di Bolsonaro

Non solo il tentato golpe. Bolsonaro è stato condannato anche per criminalità organizzata, abolizione violenta dello stato di diritto, danneggiamento aggravato e deterioramento del patrimonio storico. Giudicati colpevoli sette dei suoi collaboratori.
Il giudice Alexandre de Moraes, grande accusatore di Bolsonaro, ha paragonato l’ex presidente ad un capomafia affermando che “non c’è alcun dubbio” che lui abbia organizzato il complotto, ancor prima di perdere le presidenziali del 2022 contro il rivale di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva.

Donald Trump: “Condanna sorprendente”

Non si è fatto attendere il commento del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha parlato di “condanna sorprendente” e ha minacciato Moraes e altri giudici di ulteriori sanzioni. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha definito la decisione dei giudici nei confronti dell’ex presidente “ingiusta”. Per Bolsonaro sarà infatti possibile fare appello, i suoi alleati politici stanno già lavorando per far passare una amnistia al Congresso, grazie soprattutto alla pressione da parte della Casa Bianca.

Ti potrebbe interessare

Polonia, soldati al confine. Tusk replica a Trump sui droni russi: “Non...

12 Settembre 2025

Netanyahu: “Mai uno Stato palestinese”. Scontro diplomatico tra Spagna e Israele

12 Settembre 2025

Charlie Kirk, cosa sappiamo sull’assassinio della rockstar Maga

11 Settembre 2025

Il debutto di Lecornu tra consultazioni e proteste. La rabbia delle piazze:...

11 Settembre 2025

Gaza, Idf pronte alla prossima offensiva. Tajani: “Situazione inaccettabile”

11 Settembre 2025

Bloquons tout, Francia nel caos. Circa 200 gli arresti. Retailleau: “Iniziativa politica”

10 Settembre 2025
Accessibility by WAH