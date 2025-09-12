MILANO – Alla Fondazione Armani il 100% delle quote della maison. È quanto emerge dal testamento dello stilista scomparso lo scorso 4 settembre. Nel dettaglio, alla Fondazione, che aveva già lo 0,1% delle quote, va l’intera proprietà della Spa, 9,9% di azioni in proprietà, e il diritto di “nuda proprietà” sul restante 90% delle quote. Il resto dei diritti di voto, invece, è diviso tra il compagno Pantaleo Dell’Orco e i nipoti Silvana Armani e Andrea Camerana.

Entro 5-8 anni cessione maggioranza o quotazione

Giorgio Armani ha disposto, poi, un dettagliato piano per il futuro della maison. Il primo obiettivo è l’entrata in maggioranza di un colosso del lusso e della moda o, in alternativa, la quotazione in Borsa, con la Fondazione al 30% del capitale.

I passi successivi

Un ulteriore step è la vendita entro 18 mesi del 15% a Lvmh, EssilorLuxottica, l’Oreal o gruppi simili. Su impulso della Fondazione – si legge – e con l’accordo di Leo, a decorrere dal terzo anno ed entro il quinto dalla data di apertura del testamento, Armani chiede di cedere al medesimo acquirente del primo 15% del capitale della società, un’altra quota azionaria per un minimo del 30% del capitale e un massimo del 54,9%. In questo modo, il nuovo soggetto potrebbe così arrivare alla maggioranza assoluta.

A Dell’Orco quasi il 40% della quota Essilux

La quota che Armani deteneva in EssilorLuxottica, pari a circa il 2% per un controvalore di oltre 2,5 miliardi di euro, va per il 40% a Pantaleo Dell’Orco e per la restante parte ai familiari. A queste quote vanno sottratte 100mila azioni che lo stilista aveva donato a Michele Morselli e 7.500 azioni ciascuno a Daniele Balestrazzi, Giuseppe Marsocci, Laura Tadini e Luca Pastorelli.

Le ville alla sorella e ai nipoti

Il 75% della società L’Immobiliare Srl andrà alla sorella Rosanna e ai nipoti Andrea Camerana e Silvana Armani, ai quali lascia anche la restante quota pari al 25% in nuda proprietà. L’usufrutto andrà invece a favore di Leo Dell’Orco. Alla società fanno capo gli immobili di Saint Tropez, Antigua, Broni e Pantelleria.