NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 17:58 del 6 febbraio 2026

HomeVideo Business multietnico, boom di imprese straniere nella Capitale
VideoVideo Notizia

Business multietnico, boom di imprese straniere nella Capitale

di Pietro Bazzicalupi06 Febbraio 2026
di Pietro Bazzicalupi06 Febbraio 2026

Servizio di Pietro Bazzicalupi e Elisabetta Guglielmi

Ti potrebbe interessare

Case popolari, emergenza per migliaia di romani

06 Febbraio 2026

Lavoro killer, Roma maglia nera degli infortuni sul lavoro

06 Febbraio 2026

Esquilino in rivolta, scontro sui centri d’accoglienza

06 Febbraio 2026

Tg del 6 febbraio 2026

06 Febbraio 2026

Ucraina, nuovo round di colloqui negli Emirati (Il Fatto del giorno)

05 Febbraio 2026

Sale la tensione tra Usa e Iran. Venerdì i negoziati in Oman...

04 Febbraio 2026
Accessibility by WAH