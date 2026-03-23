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HomeEconomia Borse, Milano guadagna il 2,45% dopo il dietrofront di Trump sull’Iran
Economia

Borse, Milano si rialza
dopo il dietrofront di Trump
sui nuovi attacchi all'Iran

Piazza Affari guadagna il 2,45%

Wti sopra i 100 dollari al barile

di Alessio Sebastiano Corsaro23 Marzo 2026
di Alessio Sebastiano Corsaro23 Marzo 2026

Giravolta della Borsa di Milano con gli Stati Uniti che rinviano gli attacchi all'Iran dopo colloqui "molto buoni e produttivi degli ultimi due giorni" | Foto Ansa

MILANO – La guerra in Iran fa sprofondare nel rosso le borse europee, ma Milano si rialza. L’ultimatum alla Repubblica islamica del presidente Usa Donald Trump ha infatti attizzato il fuoco per una nuova escalation nel conflitto che vede contrapporsi Washington e Tel Aviv a Teheran. Tuttavia, con il dietrofront di Trump, che ha deciso di rinviare nuovi attacchi dopo “colloqui molto buoni”, Milano è risalita del 2,45%, a fronte di una perdita questa mattina del 2,13%. da Francoforte con l’1,8%. Una risposta positiva attesa anche Parigi e Londra, che questa mattina hanno lasciato rispettivamente sul terreno l’1,49% e l’1,55%. Corre, invece, il prezzo del petrolio che continua a salire sui mercati internazionali, con il Wti sopra quota 100 dollari e il Brent in forte crescita. 

I timori delle borse asiatiche

Il costante aumento dei prezzi del greggio preoccupa, perché potrebbe alimentare un’inflazione globale persistente, accompagnata da una politica più restrittiva delle banche centrali. Un’ombra che incombe anche sulle borse asiatiche, protagoniste di una fuga generalizzata dagli asset rischiosi. Tokyo ha perso il 3,48%, ma a fare peggio è stata Seul con il 6,5%. Non un caso, visto che Giappone e Corea sono considerati, insieme all’India, i paesi più vulnerabili alle interruzioni delle forniture energetiche globali.

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