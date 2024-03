Il Cast di Call my Agent 2 durante la presentazione del 14 marzo a Roma / Foto Sky

su Sky e Now dal 22 marzo

Call my Agent - Italia

ROMA – Tra satira dello star system e mockumentary, torna il 22 marzo con una seconda stagione Call my agent – Italia, la serie in cui le star interpretano se stesse. Presentata il 14 marzo a Roma, la serie Sky Original prodotta da Palomar e Sky Studios racconta i segreti, le follie e le manie dei protagonisti dello show business. Per la regia di Luca Ribuoli, i sei nuovi episodi della serie sono scritti da Lisa Nur Sultan insieme a Federico Baccomo e Dario D’Amato.

La promessa della seconda stagione di Call my Agent è quella di divertire, accendendo i riflettori sul dietro le quinte delle produzioni italiane e raccontando le vicissitudini della CMA, l’immaginaria Claudio Maiorana Agency, l’agenzia di spettacolo romana che gestisce le star del piccolo e grande schermo, costretta a soddisfare tutte le loro strampalate ed eccentriche richieste.

Sulla scena tornano tutti i protagonisti della prima stagione: nei panni degli instancabili agenti della CMA ci saranno Michele di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico e l’appena scomparsa Marzia Ubaldi. Confermato anche il ritorno di Emanuela Fanelli nel ruolo di Luana Pericoli, e di Corrado Guzzanti. Tra i nuovi ingressi nel cast, Pietro De Nova nei panni di Evaristo Loi.

La rosa delle guest star è pienissima: Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino, Gian Marco Tognazzi, Claudio Santamaria, Francesca Barra, Sabrina Impacciatore e Elodie. La serie, remake dell’originale francese Dix pour cent, potrebbe anche vedere presto un seguito. Secondo Nils Hartmann, vicepresidente esecutivo di Sky Studios Italia, già si pensa alla terza stagione. “La prima serie è stata una sfida – ha raccontato Hartmann – ma abbiamo portato a casa un successo indiscutibile. Nella seconda, invece, abbiamo trovato una nostra identità”.