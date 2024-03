Ademola Lookman, giocatore dell'Atalanta, celebra dopo un gol con il compagno di squadra Marten De Roon / Foto Ansa

Venerdì i sorteggi delle coppie in sfida La Fiorentina approda in Conference

ROMA – L’Italia fa l’en plein. Milan, Roma e Atalanta superano gli ottavi di finale e vanno avanti insieme ai quarti di Europa League. Missione compiuta per i rossoneri di Pioli che hanno battuto lo Slavia Praga per 3-1, mentre i bergamaschi di Gasperini si sono imposti al Gewiss Stadium con un 2-1 su un avversario ostico come lo Sporting Lisbona, in testa nel campionato portoghese. Sebbene i giallorossi di De Rossi siano caduti in ko col Brighton, sono comunque riusciti a strappare il pass per i quarti.

Oggi, 15 marzo, è il grande giorno. Grande attesa infatti per i sorteggi che, alle 13, decreteranno a Nyon le coppie che si sfideranno ai quarti di finale. Non essendo previste teste di serie né limitazioni relative alle squadre della stessa Nazione, saranno possibili anche dei derby. Oltre alle tre italiane, qualificate ai quarti anche Liverpool, Benfica, Marsiglia, West Ham e Bayer Leverkusen.

Non solo Europa League, l’Italia porta con sé una quarta squadra in Europa. Non in Champions, bensì in Conference League: la Fiorentina ha superato il Maccabi Haifa raggiungendo le migliori 8 della competizione.