di Valerio Francesco Silenzi18 Settembre 2025
ROMA – La Giunta per le autorizzazioni alla Camera ha approvato la richiesta avanzata dal centrodestra di domandare alla procura di Roma e al tribunale dei ministri chiarimenti in merito alla posizione del capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, sul caso Almasri. Bartolozzi è indagata per aver fornito false informazioni al Tribunale dei ministri, che ha ritenuto “inattendibile e mendace“ la sua versione dei fatti sulla scarcerazione del generale libico accusato di torture.

Secondo la tesi della maggioranza il capo di Gabinetto sarebbe dovuta essere contattata dai giudici per l’autorizzazione a procedere in quanto “co-indagata laica”. Il presunto reato sarebbe connesso a ciò per cui sono indagati i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e il sottosegretario delegato all’intelligence Alfredo Mantovano.

Una votazione alla quale il Partito Democratico ha deciso di non partecipare. “La maggioranza mostra un’ostinazione incomprensibile e pericolosa nel voler insabbiare e bloccare tutto, impedendo alla giustizia di fare il proprio corso”, così Antonella Forattini, capogruppo Pd in Giunta per le Autorizzazioni alla Camera. “Non è un caso che tutto questo avvenga nello stesso giorno in cui la Camera approva la riforma sulla separazione delle carriere, che nei fatti mira a subordinare la magistratura al potere politico, stabilendo quali reati perseguire e quali no” conclude Forattini.

