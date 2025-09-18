TEL AVIV – La missione di un ragazzo palestinese con il desiderio di vedere il mare per la prima volta, la traversata clandestina di Israele e la dura critica all’occupazione della Striscia di Gaza. Speranza, libertà e dissenso si intrecciano nella trama di “The Sea”, il film palestinese che ha vinto il premio Ophir, il più importante riconoscimento di cinema israeliano. La pellicola traccia i contorni di uno spazio di possibilità, in cui sognare in Palestina è ancora possibile. Confini fragili anche quelli del cinema, che il governo tenta di oltrepassare con sempre maggiore invadenza.

Diretta dal regista israeliano Shai Carmeli-Pollak, la pellicola verrà candidata da Israele agli Oscar del 2026 per miglior film internazionale. “The Sea” ha conquistato anche il premio per la miglior sceneggiatura, mentre i due attori principali, Muhammad Gazawi e Khalifa Natour, entrambi arabi israeliani, hanno ricevuto rispettivamente il riconoscimento per miglior attore protagonista e miglior attore non protagonista.

Tra libertà e denuncia politica

Khaled (interpretato da Gazawi) è un ragazzino palestinese che vive in Cisgiordania. Spinto dal desiderio di vedere il mare per la prima volta, decide di attraversare Israele, pur non avendo i permessi per farlo. Dopo essersi introdotto in territorio israeliano scompare, e il padre (Natour) si mette alla sua ricerca.

Accanto allo slancio di libertà, lo scenario della narrazione lascia spazio anche a una dura critica nei confronti dell’Idf, emersa anche dalle accuse che il regista Carmeli-Pollak e l’attore Natour hanno rivolto esplicitamente al governo israeliano, durante il loro discorso per l’accettazione del premio, accolto tra gli applausi del pubblico. Il co-protagonista Khalifa Natour, premiato come miglior attore non protagonista, in un messaggio, condannando l’occupazione di Tel Aviv, ha dichiarato: “Non trovo parole per descrivere l’orrore. Tutto il resto diventa secondario, anche il cinema e il teatro”.

La reazione del governo: “Tagliamo i fondi al premio”

Il ministro della Cultura Miki Zohar, già noto per le sue invettive contro attori e registi israeliani dissidenti, ha definito i premi Ophir “una cerimonia disgustosa” e ‘The Sea’ un film che insulta i soldati israeliani. Per questo motivo in una serie di dichiarazioni pubblicate sui social, Zohar ha annunciato che dal prossimo anno il governo smetterà di finanziare la manifestazione. Tuttavia, non è chiaro ancora se il governo abbia o meno la facoltà di bloccare i fondi destinati all’evento. Il film vincitore è stato comunque prodotto anche con il sostegno di alcuni fondi pubblici, come il Fondo israeliano per il cinema.