NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 12:31 del 20 febbraio 2026

HomeEsteri Caso Epstein, rilasciato l’ex principe Andrea. Re Carlo lo scarica
Esteri

Epstein Files, rilasciato l'ex
principe Andrea dopo 12 ore
Carlo III scarica il fratello

Il re: “La giustizia segua il suo corso”

Il compleanno passato con gli agenti

di Sofia Landi20 Febbraio 2026
di Sofia Landi20 Febbraio 2026
L'ex principe Andraea

L'ex principe Andrea ripreso dai media sul sedile posteriore della Range Rover che lo riportava a casa | Foto Ansa

LONDRA – “La giustizia deve fare il suo corso”. Con una gelida nota che promette “sostegno e cooperazione” alle autorità inquirenti, re Carlo III taglia corto sull’arresto – e il successivo rilascio – dell’ex principe Andrea, il fratello minore finito nello scandalo degli Epstein Files. Sulla stessa linea anche il primo ministro Keir Starmer e il principe e la principessa del Galles William e Kate. 

L’arresto e il rilascio dopo 12 ore

È stato prelevato da una pattuglia di agenti e funzionari di polizia nella sua residenza privata di Sandringham e rilasciato soltanto in serata dopo 12 ore di detenzione e interrogatori. L’accusa è di “condotta illecita nell’esercizio di una funzione pubblica” in relazione alle sue strette frequentazioni con il defunto finanziere pedofilo americano Jeffrey Epstein.

Il filone d’indagine

Le accuse si riferiscono a un presunto abuso d’ufficio fatto emergere dagli Epstein file. Dalle email pubblicate oltre oceano, emerge che – tra il 2010 e il 2012 – Andrea ha condiviso informazioni confidenziali con “l’amico” Epstein relative a sue missioni ufficiali compiute all’epoca in Asia nei panni di emissario e testimonial commerciale del governo britannico. Un filone che si somma ad altri otto fascicoli aperti o riaperti da numerosi dipartimenti di polizia sui riflessi dello scandalo Epstein nel territorio dell’isola. A cominciare dai sospetti di traffico sessuale per i voli privati del Lolita Express, che fra gli anni ’90 e il 2018 avrebbero portato anche nel Regno decine di ragazze messe a disposizione di amici vip. Tra cui Andrea. 

Come ha trascorso la giornata 

Nelle scorse ore, la polizia ha perquisito tre proprietà in cui l’ex principe – che resta indagato – ha abitato e ha sequestrato diversi documenti. Una giornata particolare per l’ex principe – oggi “signor Andrew Mountbatten-Windsor” – che proprio ieri, 19 febbraio, ha festeggiato compleanno in una camera di sicurezza, in una cella singola, con bagno e lettino. Insomma: lontano dagli sfarzi e dai privilegi di cui si è sempre circondato. Ad arrestarlo sono stati gli uomini della Thames Valley Police, piombati con sei veicoli senza insegne nella residenza in cui è stato relegato di recente proprio dal re, in seguito allo sfratto dal lussuoso Royal Lodge adiacente al castello di Windsor. 

Ti potrebbe interessare

Gli Usa avvertono l’Ue: “No al ‘compra europeo’ sulle armi o reagiremo”

20 Febbraio 2026

Hamas: “Non c’è futuro per Gaza senza la fine dell’aggressione israeliana”

20 Febbraio 2026

Scandalo Epstein, arrestato l’ex principe Andrea per abuso di ufficio

19 Febbraio 2026

Venti di guerra, Trump prepara i soldati contro Teheran: “Pronti a colpire”

19 Febbraio 2026

Gaza, al via il Board of Peace. Trump a Washington per la...

19 Febbraio 2026

Merz boccia il progetto del supercaccia franco-tedesco: “Non ne abbiamo bisogno”

18 Febbraio 2026
Accessibility by WAH