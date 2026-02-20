NEWS ANSA

Gli Usa avvertono l'Ue
"Nessun Buy European
sulle armi o reagiremo"

La Casa Bianca si oppone alla revisione

delle regole europee sugli appalti

20 Febbraio 2026
BRUXELLES – L’amministrazione Trump non esclude ritorsioni economiche nei confronti dell’Unione europea se Bruxelles dovesse introdurre clausole vincolanti “Buy European” nella revisione delle norme sugli appalti per la difesa, attesa entro l’estate. È quanto si legge in un contributo del Dipartimento della Difesa americano alla consultazione pubblica della Commissione Ue appena conclusasi. “Gli Stati Uniti si oppongono fermamente a qualsiasi modifica che limiti la capacità”, afferma il documento che definisce “sbagliata” un’eventuale linea protezionista e avverte che, in caso di clausole vincolanti, potrebbe rivedere le deroghe del suo “Buy American”, chiudendo a sua volta alle aziende europee l’accesso agevolato ad alcune gare. 

