NYON – L’Inter ha scoperto la sua avversari in vista degli ottavi di Champions League. I nerazzurri affronteranno il Feyenoord, qualificato dopo aver eliminato il Milan. L’andata si giocherà in Olanda il prossimo 4 marzo, ritorno a San Siro previsto per l’11. All’Inter il compito di portare avanti il calcio italiano in Champions, viste le eliminazioni di Milan, Juventus e Atalanta ai playoff, sintomi di una nuova crisi del sistema.

Flop italiano in Champions, mai così male negli ultimi 10 anni

La prima Europa League – 25 anni dopo il successo del Parma di Alberto Malesani in Coppa Uefa – arrivata la scorsa stagione con l’Atalanta. E ancora la finale di Champions raggiunta l’anno prima dall’Inter. Ma anche le due finali europee consecutive della Roma di Josè Mourinho e della Fiorentina di Vincenzo Italiano in Conference League. Sembrava un’autentica età dell’oro per il calcio italiano, con la risalita nel ranking – davanti alle italiane solo le inglesi – e il quinto posto in campionato che garantisce l’accesso diretto in Champions, ora a rischio. Nulla a che vedere con il flop registrato in questa edizione della Champions, con la Juventus eliminata dagli olandesi del Psv. Letale anche un’altra olandese, con il Feyenoord che ha superato il Milan. L’Atalanta di Gasperini è crollata invece contro il Club Brugge. I risultati negativi della stagione 2024/2025 consigliano quindi alle italiane di mettersi al lavoro e cercare di comprendere e imparare dai propri errori. L’ultima volta che l’Italia si è presentata agli ottavi con una sola squadra era il 2015. Quell’anno la Juventus era guidata da Massimiliano Allegri e aveva raggiunto la finale di Berlino contro il Barcellona. Il dato che dovrebbe far riflettere è che ad aver eliminato le squadre italiane siano state formazioni ben più deboli finanziariamente.

Roma, vittoria in rimonta contro il Porto: agli ottavi possibile derby

A salvare la faccia dell’Italia, in una settimana dettata da sconfitte e amarezze, ci ha pensato la Roma di Claudio Ranieri: 3 a 2 al Porto in rimonta e pass staccato per gli ottavi di Europa League. Show di Paulo Dybala, che con una doppietta rimonta i portoghesi in 4 minuti. Il 3 a 1 porta la firma di Niccolò Pisilli, che a 7 minuti dalla fine chiude i conti. A tempo scaduto l’autorete indolore di Devyne Rensch.

Alle 13 del 21 febbraio scatterà il sorteggio di Europa League: Roma e Lazio scopriranno il loro destino. Sullo sfondo il possibile derby della Capitale (sarebbe il primo in Europa). Se così non andasse, La lazio affronterebbe nel doppio confronto il Viktoria Plzen, mentre i giallorossi sarebbero impegnati contro i baschi dell’Athletico Bilbao.