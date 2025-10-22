ROMA – Serata nerissima quella di ieri sera per il Napoli di Antonio Conte, travolto dal PSV Eindhoven. La sconfitta per 6-2 nella terza giornata di Champions League ha lasciato un segno indelebile sulla squadra partenopea, che sembra aver perso la sua identità e la sua forza.

L’amarezza di Antonio Conte dopo la sconfitta

La débâcle del Napoli è stata una doccia fredda anche per i tifosi, che avevano creduto nella possibilità di una grande partita. Ma la realtà è stata crudele e Conte ha dovuto constatare che la sua squadra non è ancora pronta per competere con le grandi d’Europa. Il mister salentino punta il dito contro le scelte dei nuovi acquisti, a suo avviso “troppo numerosi”. “Inserire nuove teste dentro uno spogliatoio non è stato semplice” afferma il tecnico nel post gara riferendosi ai nove giocatori acquistati a inizio anno. Parole durissime che hanno lasciato intendere che il Napoli non è ancora completo.

Il nodo De Bruyne

Un capitolo a parte va dedicato a Kevin De Bruyne. Tre gol segnati finora, sì, ma con la precisazione che due sono avvenuti su calcio di rigore. Sembra, infatti, che l’ex citizen non abbia ancora pienamente compreso o assimilato la nuova realtà. E la reazione scomposta al cambio contro il Milan potrebbe essere stata la cartina di tornasole. D’altronde la sua prestazione in Olanda, al pari di quella del collettivo, è da considerare deludente.

Lo sfogo di Noa Lang contro Conte

Noa Lang aveva visto il Napoli come un’occasione per la sua carriera calcistica, un passo in avanti verso un’esperienza piena di soddisfazioni. Ma la sua frustrazione ad oggi è tangibile. L’attaccante è chiaramente scontento di essere stato escluso dalle formazioni titolare designate fin qui da Conte. Il minutaggio è scarsissimo, con 110 minuti divisi in sei partite: quattro in campionato e due in Champions League. “Ogni calciatore vuole giocare. È tutto. Non so cos’altro fare. È meglio non dire nulla. Ho firmato un contratto qui e devo accettarlo così com’è. Non ho altra scelta” spiega l’attaccante olandese ad alcuni media locali al termine della partita.

Napoli in crisi con l’Inter all’orizzonte

La sconfitta del Napoli arriva in un momento critico con la squadra che si appresta a affrontare l’Inter in campionato. Il rischio di uscirne con le ossa rotte è altissimo e Antonio Conte dovrà trovare rapidamente una soluzione per invertire la rotta.

È la prima volta che una squadra di Conte subisce ben sei gol durante una partita. Dunque, la vera domanda è se il Napoli potrà tornare a essere la squadra che ha entusiasmato i suoi tifosi lo scorso anno oppure no.