EINDHOVEN – Sono stati espulsi da Eindhoven i circa 180 tifosi del Napoli, per i quali saranno valutati eventuali Daspo. Gli ultras sono stati arrestati nella notte di martedì 21 ottobre, a poche ore dal match di Champions League contro il Psv.

Tifosi arrestati, cosa è successo

Secondo la polizia olandese, i supporter partenopei si trovavano nel centro città, all’interno di una zona di sicurezza istituita dal sindaco Jeroen Dijsselbloem. Nonostante gli agenti avessero intimato loro di allontanarsi, le richieste sono state ignorate. Non si sono registrati scontri o scene di tensione, neanche momenti di contatto tra tifoserie, ma le autorità hanno deciso di agire preventivamente, procedendo con arresti per violazione del regolamento comunale sugli assembramenti. Gli atti sono stati trasmessi alla Questura di Napoli per valutare eventuali Daspo.

I tifosi sono stati poi trasferiti in autobus alla stazione di polizia di Mathildelaan, dove sono stati identificati e interrogati. A molti di loro è stato annullato il biglietto, impedendo l’accesso allo stadio per la partita di stasera, con fischio d’inizio previsto per le 21. Sono stati sottoposti a fermo, per lo stesso motivo, anche quattro tifosi del Psv che si trovavano in zone diverse di Eindhoven

Le testimonianze: “Circondati e trattati come criminali”

“Ci volevamo bere una birra e siamo stati respinti senza avere fatto nulla, dopo avere speso soldi per i biglietti, che non ci verranno rimborsati, ma la cosa più grave è che non potremo vedere il nostro Napoli”. Sono le parole di Fabio, uno tra i tifosi azzurri fermati nella notte nella città olandese, all’Ansa.

L’uomo, 50enne e residente nella zona dei Campi Flegrei, ha ripercorso quello che è successo nelle ultime ore, soffermandosi sull’atteggiamento della polizia nei confronti dei sostenitori del Napoli. “Dopo essere entrati in un parcheggio ci hanno circondati impedendoci di poterci allontanare, perquisiti e identificati senza che avessimo fatto nulla. Ci hanno trattato come criminali”, ha dichiarato Fabio.

Tajani: “Polizia olandese allontanerà tifosi senza biglietto”

Le reazioni da parte delle istituzioni italiane non si sono fatte attendere. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, attraverso il proprio profilo X ha comunicato di star “seguendo il caso dei tifosi del Napoli fermati a Eindhoven per controlli prima della partita di calcio di stasera. L’Ambasciata all’Aja ha già inviato del personale e sono già presenti agenti della Digos italiana. La polizia olandese allontanerà i tifosi senza biglietto”.