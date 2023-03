Sorteggi quarti di finale di Champions League| Foto Ansa

NYON – A mezzogiorno a Nyon sono andati in scena i sorteggi dei quarti di finale di Champions League. L’urna ha “sorriso” alle italiane, che hanno evitato i campioni in carica del Real Madrid. Euroderby tra il Milan di Pioli e il Napoli di Spalletti, con la gara di ritorno che verrà disputata al Maradona. L’Inter di Inzaghi invece, come agli ottavi, incontra una portoghese, questa volta il Benfica. L’ andata si disputerà in Portogallo e in caso di passaggio del turno dei nerazzurri ci sarà un altro derby italiano in semifinale. Era dal 2005-2006 che non si qualificavano ai quarti di finale tre italiane e da diciannove anni che non si disputava un derby tricolore in Champions. In quella occasione fu Milan-Inter, con la vittoria dei rossoneri, grazie al 2-0 all’andata e la vittoria 3-0 a tavolino al ritorno, a causa di lanci di fumogeni da parte dei tifosi interisti.

Il tabellone dei quarti

1 Real Madrid- Chelsea

2 Benfica-Inter

3 Manchester City- Bayer Monaco

4 Milan-Napoli

L’accoppiamento in semifinale

4 vs 2

1 vs 3

Le date

Quarti di finale: andata 11-12 aprile, ritorno 18-19 aprile.

Semifinali: andata 9-10 maggio, ritorno 16-17 maggio.

Finale: 10 giugno a Istanbul