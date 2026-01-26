NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 12:55 del 26 gennaio 2026

HomePolitica Ciclone Harry, oggi il Cdm sullo stato d’emergenza al Sud per il maltempo
Politica

Ciclone Harry, oggi il Cdm
sullo stato d'emergenza
per il maltempo al Sud

Musumeci: "Rivedere piani urbanistica"

La Russa: "Poco interesse dei media"

di Sofia Silveri26 Gennaio 2026
di Sofia Silveri26 Gennaio 2026
Ciclone Harry

Maltempo: danni in Sicilia dopo il passaggio del Ciclone Harry Dopo il passaggio del ciclone Harry che nei giorni scorsi ha investito la costiera jonica, si fa la conta dei danni nel borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti, Catania 22 gennaio 2026 | Foto Ansa

ROMA – Dopo le conseguenze del ciclone Harry, la premier Giorgia Meloni ha convocato per le 15.30 di oggi – 26 gennaio – il Consiglio dei ministri. Sul tavolo la dichiarazione dello stato di emergenza al Sud e lo stanziamento di risorse per far fronte alle prime urgenze. Intanto è ancora allerta gialla in cinque regioni: Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia e Veneto. 

Musumeci: “Il governo è pronto a intervenire”

Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci ha rassicurato che “il governo è pronto a intervenire”. La delibera dello stato emergenziale, infatti, consente ai sindaci e alle Regioni di poter operare in deroga alle norme ordinarie. “È ancora difficile quantificare l’entità dei danni – ha dichiarato Musumeci – abbiamo solo delle stime approssimative”. Intanto, sono iniziate le opere relative alla viabilità e alle attività turistico-commerciali, settore fondamentale per l’economia del Meridione. Durante la visita in Calabria il ministro ha inoltre ribadito la necessità di rivedere la pianificazione urbanistica e quella delle infrastrutture principali, “che deve tenere conto della protezione civile, perché finora le due realtà non hanno mai dialogato” spiega Musumeci. “Occorre capire dove esiste il rischio, dove è maggiormente vulnerabile il territorio e quindi adeguarsi con interventi mirati” ha poi concluso.

La Russa accusa: “Sul ciclone Harry poco interesse dei media”

Durante un sopralluogo a Letojanni, una delle zone del Messinese tra le più colpite, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha voluto rivolgere un invito ai media. “Dovrebbero – ha sottolineato – occuparsi con maggiore intensità di quello che sta avvenendo”.

Evacuate mille persone a Niscemi

Nel frattempo, continua la paura nei territori. Ieri – domenica 25 gennaio – una frana, che si estende di circa quattro chilometri, ha interessato la zona di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. “La situazione – ha spiegato il sindaco Massimiliano Conti – continua a peggiorare perché si sono registrati altri cedimenti”. Solo in nottata, si è verificato un taglio verticale di 25 metri. La Protezione civile ha disposto l’evacuazione di mille persone, interrotto la viabilità in alcune strade e disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Ti potrebbe interessare

Software spia sui pm, l’Anm: “Nordio chiarisca il ruolo di Palazzo Chigi”

26 Gennaio 2026

Ddl stupri, si passa da consenso a dissenso. Opposizioni: “Una forzatura”

23 Gennaio 2026

Consob, Tajani smentisce accordo con la Lega: “No a figura politica”

23 Gennaio 2026

Stellantis punta sull’Algeria. Le opposizioni: “Urso riferisca in Aula”

22 Gennaio 2026

Bufera sul software spia per i pm. Nordio nega, Pd: “Meloni riferisca”

22 Gennaio 2026

Giustizia, Nordio su Barbero: “Gli storici sono sempre eccentrici”

21 Gennaio 2026
Accessibility by WAH