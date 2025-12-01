Colloqui Usa-Ucraina a Miami, l’accordo attraverso nuovi confini (Il Fatto del giorno)

VideoVideo NotiziaColloqui Usa-Ucraina a Miami, l’accordo attraverso nuovi confini (Il Fatto del giorno)di Vincenzo Cimmino01 Dicembre 2025di Vincenzo Cimmino01 Dicembre 2025 11A cura di Vincenzo CimminoFatto del giornoVincenzo Cimmino post precedente Cisgiordania, ancora violenze dei coloni. Colpiti tre italiani (Il Fatto del giorno) post successivo Sanremo 2026, è polemica sui nomi dei cantanti in gara. E le major fanno piazza pulita Ti potrebbe interessare Cisgiordania, ancora violenze dei coloni. Colpiti tre italiani (Il Fatto del giorno) 01 Dicembre 2025 TG del 28 Novembre 2025 28 Novembre 2025 La missione di Papa Leone XIV in Turchia e in Libano (Il... 27 Novembre 2025 Ucraina, sì di Kiev al nuovo piano di pace. Trump: “Vicini all’accordo”... 26 Novembre 2025 Nuova svolta sul caso della famiglia nel bosco: l’avvocato difensore rimette il... 26 Novembre 2025 Verso il sì al reato di femminicidio, che cosa cambierà (Il Fatto... 25 Novembre 2025