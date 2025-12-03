Cooltra-Just Eat, stalli “privatizzati” a Roma

VideoVideo NotiziaCooltra-Just Eat, stalli “privatizzati” a Romadi Irene Di Castelnuovo03 Dicembre 2025di Irene Di Castelnuovo03 Dicembre 2025 2Servizio di Roberto Abela e Irene Di CastelnuovoIrene Di Castelnuovo post precedente Papa Leone XIV in Libano: visita al luogo dell’esplosione del 2020 post successivo “Le donne con endometriosi chiedono ascolto perché non vengono credute” Ti potrebbe interessare Guerra in Ucraina, alta tensione tra Nato e Mosca. Chiusura della Bce... 02 Dicembre 2025 Braccio destro di Almasri consegnato alla Cpi. L’imbarazzo del governo Meloni (Il... 02 Dicembre 2025 Monopattini, a Roma giungla senza regole 01 Dicembre 2025 L’ombra della mafia cinese nella Capitale 01 Dicembre 2025 Colloqui Usa-Ucraina a Miami, l’accordo attraverso nuovi confini (Il Fatto del giorno) 01 Dicembre 2025 Cisgiordania, ancora violenze dei coloni. Colpiti tre italiani (Il Fatto del giorno) 01 Dicembre 2025