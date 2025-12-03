NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 09:45 del 3 dicembre 2025

HomeVideo Cooltra-Just Eat, stalli “privatizzati” a Roma
VideoVideo Notizia

Cooltra-Just Eat, stalli “privatizzati” a Roma

di Irene Di Castelnuovo03 Dicembre 2025
di Irene Di Castelnuovo03 Dicembre 2025

Servizio di Roberto Abela e Irene Di Castelnuovo

Ti potrebbe interessare

Guerra in Ucraina, alta tensione tra Nato e Mosca. Chiusura della Bce...

02 Dicembre 2025

Braccio destro di Almasri consegnato alla Cpi. L’imbarazzo del governo Meloni (Il...

02 Dicembre 2025

Monopattini, a Roma giungla senza regole

01 Dicembre 2025

L’ombra della mafia cinese nella Capitale

01 Dicembre 2025

Colloqui Usa-Ucraina a Miami, l’accordo attraverso nuovi confini (Il Fatto del giorno)

01 Dicembre 2025

Cisgiordania, ancora violenze dei coloni. Colpiti tre italiani (Il Fatto del giorno)

01 Dicembre 2025
Accessibility by WAH