È una folla di giovanissimi quella riunita nella Cattedrale metropolitana di San Pietro, a Bologna, per i funerali – celebrati questa mattina – di Giovanni Tamburi, il 16enne che ha perso la vita nel locale Le Constellation, a Crans-Montana, la notte di capodanno. Presenti, tra le prime file della chiesa, la ministra dell’Università Anna Maria Bernini, il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e il sindaco di Bologna Matteo Lepore. “Il sentimento naturale e la richiesta è che la giustizia faccia il suo corso nel tempo più celere possibile”, ha commentato De Pascale.

“Mi commuove vedere quanto mio figlio fosse amato”, ha dichiarato la madre del giovane nel suo discorso durante la celebrazione

Una compagna di classe di Giovanni, dall’altare, ha detto: “Non ti dimenticheremo mai. Mi manchi più di quanto riusciremo mai a spiegare a parole. Hai lasciato un vuoto difficile da colmare”.

A Roma i funerali di Riccardo Minghetti

Basilica dei santi Pietro e Paolo, Roma. Il feretro di Riccardo Minghetti, 16 anni, ha raggiunto la chiesa madre alle 11. Numerosi i ragazzi che hanno atteso in silenzio sulla scalinata della chiesa. Tra loro compagni di scuola, amici e colleghi dei genitori. Tra la commozione generale, la Basilica gremita ha ospitato l’ultimo saluto al giovane Riccardo.

A milano l’ultimo saluto a Chiara Costanzo e Achille Barosi

Alle 14.45 di oggi, 7 gennaio, andranno in scena a Milano i funerali di Chiara Costanzo e Achille Barosi, altri due sedicenni morti nel tragico rogo di capodanno al Constellation. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara sarà presente nella chiesa di Sant’Ambrogio per l’ultimo saluto ad Achille. Nella giornata di oggi, a Lugano, anche i funerali della vittima più giovane dell’incendio, Sofia Prosperi (15 anni).

Il minuto di silenzio in tutte le scuole italiane

Questa mattina, alla ripresa delle lezioni, in tutte le scuole italiane si è osservato un minuto di silenzio in memoria di tutte le vittime dell’incendio di Crans-Montana. Un indicazione arrivata dalla ministero dell’Istruzione: “In questo momento di profondo dolore – si legge in una circolare – Il pensiero della comunità scolastica è rivolto ai giovani che hanno perso la vita in circostanze che avrebbero dovuto essere di spensieratezza e condivisione”. “Con un minuto di silenzio nelle scuole vogliamo ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie, alle quali va il mio pensiero commosso e il più sentito cordoglio”, prosegue la circolare emanato dal ministro Valditara. Lo stesso Valditara ha preso parte al minuto di raccoglimento all’Istituto Orsoline di San Carlo di Milano, liceo che frequentatava Achille Barosi.

“Nessun controllo del locale negli ultimi 5 anni”

Il bar “Le Constellation”, dove la notte di capodanno si è consumato il tragico incendio che ha tolto la vita a 40 persone, “non è stato ispezionato tra il 2020 e il 2025”. A scoprirlo, nella giornata di ieri 6 gennaio, il Consiglio Comunale di Crans-Montana. “Siamo sconvolti. Ora siamo in grado di presentare informazioni trasparenti, non ci nasconderemo” le parole del sindaco Nicolas Feraud. Mentre i proprietari del locale – Jessica e Jacques Moretti – si dicono, in una nota diffusa dal giornale svizzero Blick, “sopraffatti dal dolore. I nostri pensieri sono ora rivolti alle vittime e a chi sta lottando per rimanere in vita. Ai poliziotti e ai soccorritori la nostra più sincera graditudine per tutto quello che hanno fatto e continueranno a fare”.